Megan Fox e la risposta a chi l’accusa di vestire i figli con abiti femminili

Megan Fox vuole che suo figlio Noah sia libero di vestirsi ed esprimersi come vuole, e nessuno può metterci bocca.

Nelle ultime ore l’attrice di Jennifer’s Body ha risposto per le rime al repubblicano Robby Starbuck che l’ha accusata di ‘abusare’ dei tre figli vestendoli con abiti femminili.

“Vivevamo nello stesso quartiere e i nostri figli giocavano al parco, e due di loro erano in preda a una crisi di nervi perché la madre li aveva costretti a indossare abiti femminili” ha twittato il politico, concludendo “Ho visto la tata che li consolava. Questo si chiama abuso. Pregate per loro”.

Il tweet delirante ha visto prima la risposta dell’ex marito di Fox, Brian Austin Green, definendola una storia fasulla mossa da ragioni ‘puramente egoistiche’, e accusando di Starbuck di influenzare negativamente la relazione tra genitori-figli.

“Ehi, Robby Starbuck. Non voglio davvero prestarti attenzione, perché chiaramente sei in cerca di potere, ma lascia che ti insegni qualcosa” ha scritto l’attrice su Instagram “Indipendentemente da quanto sia disperato il tuo bisogno di acquisire ricchezza, potere, successo o fama, non usare mai i bambini come leva sociale. Sfruttare l’identità di genere di mio figlio per attirare l’attenzione sulla tua campagna politica ti ha messo dalla parte sbagliata dell’universo“.

Fox ha accusato Starbuck di essere “narcisista, insicuro, e impotente“, proprio come molti uomini che l’hanno messa a rogo negli anni: ” Eppure sono ancora qui. Hai fatto casino con la strega sbagliata”.

Lo scorso Aprile Megan Fox spiegava che Noah ha cominciato ad indossare abiti lunghi già all’età di due anni, e di aver letto numerosi libri per comprendere e permettere ai suoi figli di muoversi sullo spectrum di genere come preferiscono. In un’intervista a The Talk nel 2019 ha dichiarato: “Gli sto insegnando prima di tutto ad essere sicuro di sé senza concentrarsi su quello che dicono gli altri”.

