Met Gala 2021, tutti i look più iconici dell’evento glamour dell’anno – FOTO

Con la pandemia da Covid parzialmente contenuta con la diffusione del vaccino, ripartono in giro per il mondo gli eventi glamour che vedono protagonista il jet-set. Lo abbiamo visto in Italia con la Mostra del Cinema di Venezia, lo vediamo ora con il Met Gala, il “gioiello della corona sociale di New York”. L’evento, che nasce nel 1948 a scopo benefico, attira ogni anno l’attenzione dei media non tanto per le sue nobili finalità, quanto per i look che le star scelgono di sfoggiare di fronte agli obiettivi dei fotografi sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art.

Ogni anno un tema, assegnato dal Costume Institute, che con il Met Gala dà il via alla tradizionale mostra annuale di moda. Il titolo della rassegna, e relativa consegna che gli ospiti della serata hanno dovuto rispettare nei loro outfit, è stato In America: A Lexicon of Fashion. Un trionfo patriottico a colpi di ricami, tessuti ed accessori, ispirati alla cultura yankee e severamente osservati da Anna Wintour, direttrice di Vogue America e padrona di casa, insieme allo stilista Tom Ford e al capo di Instagram Adam Mosseri. Tanti i momenti che hanno destato la curiosità dei social e sono già virali su tutte le piattaforme, vediamo quali!

Dopo il red carpet di Venezia, scatta il bacio (con mascherina di tessuto) fra Ben Affleck e Jennifer Lopez, senz’altro la coppia più inseguita dai paparazzi di mezzo mondo. Il ritorno di fiamma dei Bennifer non poteva di certo passare inosservato, sebbene ci sia chi crede che la loro relazione profumi più di soldi che d’amore. Lui sceglie lo smoking classico, lei omaggia lo spirito di frontiera americano con un cappello da cowboy.

Per ora non ho visto un outift che rimarrà nel storia del Met se non quello in tre parti di Lil Nas X#MetGala2021 #MetGala pic.twitter.com/n6dKa2szvj — Serena (@Rickae_22) September 14, 2021

A Lil Nas X piace spogliarsi, ormai lo abbiamo capito. Non ha infatti fatto in tempo a rimanere in boxer glitterati sul palco dei VMAs, che lo hanno visto protagonista assoluto con la vittoria di tre statuette, che il rapper statunitense di Montero ha deciso di alternare tre outfit durante l’ultimo Met Gala. Proprio come fece Lady Gaga nel 2019, Lil Nas X ha svelato gli abiti seguendo la tecnica della matrioska (o dei vestiti a cipolla, se vogliamo rimanere con i piedi a terra). Prima una sontuosa mantella regale, poi un’armatura dorata e scintillante, infine una tutina aderente tempestata di brillanti. Una rappresentazione della fuga dal guscio: così l’interpretazione che l’artista ha fornito alla stampa per la sua performance, coadiuvata dal genio di Versace.

BREAKING: Alexandria Ocasio-Cortez just ROCKED the MET Gala with a gown that says "Tax the rich." 👏 👏 pic.twitter.com/QbGAs7FoB0 — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) 14 settembre 2021

Il Met Gala è quindi un’occasione per lanciare messaggi alla società, che ottengono grande rilevanza mediatica per la natura esclusiva dell’evento. L’incontro tra glamour e politica è avvenuto nell’abito sfoggiato dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. Un vestito a sirena a bianco, quasi da matrimonio, tela per uno slogan scritto in rosso sulla sua parte posteriore: tax the rich, “tassate i ricchi”. La provocazione di AOC si insidia così nel cuore del lusso americano, laddove il biglietto di ingresso ha un prezzo che supera i 30.000 dollari.

'peg the patriarchy!' cara delevigne at the 2021 #MetGala themed ‘in america: a lexicon of fashion’. pic.twitter.com/7K3vcenIU6 — betty la fea (@httprettiy) 14 settembre 2021

Chiara e lapidaria come Alexandria Ocasio-Cortez anche Cara Delevingne. La modella e attrice, che in passato ha fatto coming out come pansessuale, ha celebrato l’orgoglio americano con un messaggio impresso sul petto. Sempre rosso su bianco, peg the patriarchy, concetto difficilmente traducibile in italiano con un’espressione analoga. Il pegging è quella tecnica che prevede che una donna cisgender penetri un uomo cisgender con uno strap-on. Ecco, questo applicato al sistema maschilista che regola ancora i rapporti di forza, anche negli Stati Uniti.

Tutti trapuntati Rihanna e il rapper A$AP Rocky, che si sono presentati al Met Gala avvolti da quei maxi vestiti scenografici che tanti flash attirano. I due non hanno mai ufficializzato la relazione, ma è la loro prima uscita pubblica come “amici speciali”. I magazine americani, tuttavia, sostengono che la loro storia d’amore vada avanti da oltre un anno. Ciò che non va avanti è invece la carriera discografica di Riri, ferma al 2016, ormai sostituita da quella imprenditoriale nel mondo del beauty.

Qualcuno mi spiega perché Kim Kardashian era vestita da dissennatore ieri? Non ricordo fosse quello il tema serata #MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/xM8mvUjEza — Mar 🍎|| dick grayson stan (@nonseinvisibile) 14 settembre 2021

Total black, ma proprio total black, per Kim Kardashian. Ci ha preso gusto la regina delle influencer, è il secondo outfit di questo stile che sfoggia pubblicamente nell’arco di pochi giorni. Dopo il completo di pelle, ora un morbido abito che non lascia intravedere nemmeno un centimetro del corpo nudo di Kim Kardashian, che sa come distinguersi ogni anno.

Timothée Chalamet al Met Gala è tutti noi in smart working #MetGala2021 pic.twitter.com/DcqhZOXw7X — edvige (@Moco_Mengi) 13 settembre 2021

Billie Eilish con questo look anni 60 è stupenda#MetGala2021 #BillieEilish pic.twitter.com/unofZh8xUY — Veronica 🍭 (@SpringFlower_V) 14 settembre 2021

Timothée Chalamet e Billie Eilish, insieme ad Amanda Gorman e Naomi Osaka, sono stati tra i co-chairman di quest’edizione, tanto per il loro ruolo istituzionale, quanto per i loro look. L’attore di Call me by your name ha scelto un doppiopetto bianco, senza rinunciare alla comodità delle scarpe di tela, mentre la cantautrice si è affidata alle mani sapienti di Oscar de la Renta. Un ingombrante, ma allo stesso tempo soffice, abito in tulle sui toni del pesca per Billie Eilish, che ha battuto ogni record con gli accessori: ben 25 anelli alle dita, in contrapposizione con la morbidezza dell’abito da diva di una Hollywood ormai sbiadita. Quale look vi ha colpito di più?