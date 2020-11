Miley Cyrus, Dua Lipa e l’erotismo pulp: Prisoner è il nuovo singolo (audio e video)

Si potrebbero infiocchettare parallelismi con il lockdown globale, ereggere ponti che conducano fino alla Physical di Olivia Newton-John, riflettere sulle contaminazioni glam-rock nel pop contemporaneo. Ma Prisoner di Miley Cyrus, realizzata in collaborazione con Dua Lipa come secondo singolo di lancio dell’album Plastic Hearts, basta da sé. Energia allo stato primordiale, l’esplosiva coppia di cantanti ha confezionato un brano che non lascia indifferenti. Accompagnato da un videoclip che abbatte ogni presidio di distanza sociale.

Prisoner è la quarta traccia del settimo disco di Miley Cyrus. Degna di nota non solo per il featuring con la star di Future Nostalgia, ma per il testo, che non procede affatto per metafore. “Prigioniera, sono una prigioniera chiusa a chiave, non riesco a liberarti dalla mia testa, Dio sa che ci ho provato un milione di volte”, cantano le due. Nel video promozionale del singolo, l’inedito duo organizza un tour a bordo del loro pullman. Tra una sosta e l’altra, Dua Lipa e Miley Cyrus si divertono tra loro, leccandosi e mordendosi, tra ciliegie e succhi rossi che simulano il sangue. Il filmato viaggia sul doppio binario dell’erotismo e del pulp, tra le strade di una New York che ancora non pare aver inventato MTV.

Miley Cyrus e Dua Lipa, l’incontro per Prisoner: i dettagli

Il pop-rock di Prisoner, che fa da veicolo a un brano che parla di manipolazione e violenza psicologica in un rapporto a due, è stato curato dai produttori The Monsters & Strangerz e da watt. Il video è stato diretto ed ideato dalla multi-media artist Alana O’Herlihy, tra le firme del nuovo progetto discografico di Miley Cyrus. La cantante americana, che non ha mai nascosto di appartenere alla comunità LGBTQ+, giunge da un 2020 carico di successi.

Nonostante la pandemia di Covid-19 e lo slittamento dell’uscita dell’album, Miley Cyrus ha ottenuto ottimi consensi di pubblico e critica per le cover di Heart of Glass e Zombie, scalando le classifiche con Midnight Sky, primo estratto inedito da Plastic Hearts.