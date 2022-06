Mix Milano 2022, stasera al via con il noir greco Broadway. Premio Queen of Comedy a Luciana Littizzetto

3 min. di lettura

Finalmente Mix. Milano riabbraccia il suo Festival del Cinema LGBTQI+ con la serata d’apertura, questa sera ore 20 al Piccolo Teatro Strehler, con Marianna Aprile alla conduzione, il comico Matteo Fallica e il ballerino Marco Cristoferi (in arte Kira) al suo fianco e una Queen of Comedy di tutto rispetto: Luciana Littizzetto, “perché vogliamo tornare a sorridere ma anche a guardare il mondo con attenzione, intelligenza e cura, come solo lei sa fare”, hanno dichiarato i tre direttorə Paolo Armelli, Andrea Ferrari e Debora Guma.

Presente alla serata anche l’assessore Tommaso Sacchi, per una 36a edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer che prenderà forma con la proiezione di Broadway di Christos Massalas.

Nel suo primo lungometraggio, a cinque anni di distanza dall’ultimo lavoro Copa-Loca (2017), il 35enne greco Massalas ritorna dietro la macchina da presa per regalare al pubblico la storia di Nelly, Markos, Rudolph, Mohammad, The Locksmith e Jonas, una gang di borseggiatori che costituisce il piccolo mondo di Broadway, una sorta di squat annidato in un complesso teatrale abbandonato in un’Atene logorata dalla crisi economica.

Giocando con i codici del film thriller, del musical, e del realismo sociale, Broadway si traspone come un racconto energico e un film noir insolito, donando un lungometraggio audace che ci insegna come liberarsi dalle norme sociali e ballare sui tetti di un teatro possa emanare un’aria particolarmente inebriante, ma al contempo una forma di schiavitù possa facilmente nasconderne un’altra, perché sentimento e denaro, potere e anarchia raramente si mescolano in un buon mix.

Protagonisti della pellicola Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis Apostolou, Rafael Papad, Salim Talbi e Christos Politis. Christos Massalas sarà presente in sala. Queste le sue note di regia:

“Fare un film è come sognare ad occhi aperti. E nei film, come nei sogni, colleghi punti che prima non erano collegati e nuove forme emergono. Queste forme portano alla misteriosa essenza del mondo – il tuo mondo, almeno. 7 anni fa è iniziato il sogno di “Broadway”. I colori erano saturi e i sentimenti erano a volte rossi, a volte blu e a volte puzzavano di benzina. C’erano ballerini, c’erano ladri e Atene era un palcoscenico illuminato dal sole dove si trovavano monumenti del XX secolo, gloriosi e arrugginiti. Nasce così il mondo di “Broadway”, prendendo forma nella mia testa, a poco a poco, nel corso degli anni. Nel frattempo ho girato cortometraggi e, strada facendo, ho incontrato le persone che sarebbero diventate il prezioso clan di “Broadway” – tanto davanti quanto dietro alla macchina da presa. In questi 7 anni che sono passati da quel primo sogno ad occhi aperti, il mondo ha preso tante strane svolte; e con esso, le nostre fantasie collettive hanno iniziato a palpitare, alla ricerca di nuovi ritmi, nuove rime, vecchi mondi e miti urbani per i giorni a venire. E proprio come un mito urbano, “Broadway” è vero come vuoi che tu sia”.

