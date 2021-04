DDL Zan, Luciana Littizzetto e la lettera a Pillon: “A me agita l’odio, non l’amore” (VIDEO)

2 minuti di lettura

Dopo essersi schierata a favore del DDL Zan sui propri social network, Luciana Littizzetto ha deciso di indirizzare la propria “letterina” settimanale al senatore leghista Simone Pillon, tra i principali oppositori all’approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

In diretta a Che tempo che fa, l’attrice torinese si è rivolta direttamente al parlamentare, che negli ultimi mesi ha più volte sottolineato che l’ampliamento della legge Mancino non costituirebbe una priorità del governo. Senza mezzi termini, non venendo meno alla sua proverbiale vena comica dirompente, Luciana Littizzetto ha affermato a gran voce:

A me agita l’odio, non l’amore, in qualsiasi forma si esprima. Scusa Pillon – non ci metto la “erre” anche se sarei tentatissima di farlo -, ma come fai a dire che questa legge non è una priorità. È una legge che non accorcia i diritti di nessuno, anzi li allarga. Io te lo dico, la società civile è molto più avanti della politica oramai, è ora che tu ti dia pace, ci sono delle cose che non si possono fermare, inarrestabili come la tosse a teatro. […]