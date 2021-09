I modelli Jordan Barrett e Fernando Casablancas si sono sposati a Ibiza

< 1 minuto di lettura

Jordan Barrett, 24 anni, e Fernando Casablancas, 23 anni, sono due modelli di fama internazionale, nonché novelli sposi. Jordan e Fernando si sono infatti giurati amore eterno nel corso di una cerimonia privata e discreta a Ibiza, in Spagna.

Secondo quanto emerso, il matrimonio sarebbe diventato realtà il 12 agosto scorso, ma solo ora se n’è avuta notizia. Tra i presenti solo 15 selezionatissimi ospiti, tra i quali Kate Moss, Georgia May Jagger (figlia di Mick) e il drammaturgo americano Jeremy O. Harris.

Barrett, australiano, aveva annunciato lo scorso luglio di essersi fidanzato. Molti dei suoi 1,3 milioni di follower Instagram non avevano capito che stesse per sposare un uomo, tanto dall’avergli chiesto chi fosse la fortunata. Modello dall’età di 14 anni, è apparsi in campagne firmate Tom Ford, Balmain, Versace, Moschino,.

Casablancas è invece il fratellastro minore di Julian Casablancas, cantante degli Strokes, nonché figlio del defunto magnate dell’agenzia di modelle, John Casablancas (fondatore di Elite Model Management). A causa delle restrizioni da Covid-19, la famiglia di Barrett non ha potuto partecipare alle nozze, perché in Australia. Una fonte ha riferito al Daily Mail: “Champagne e cocktail scorrevano. Kate (Moss) ha tirato fuori gli anelli e si è assicurata che fosse per loro una giornata speciale“.

Entrambi i modelli hanno indossato abiti scuri. Dopo essersi sposati a Ibiza, la coppia è stata avvistata in luna di miele a Tulum, in Messico.