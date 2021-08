Murales per i diritti umani: l’unico a scatenare polemiche è quello contro l’omotransfobia

2 minuti di lettura

Nella frazione di Quercegrossa, comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, gli studenti della classe IVB Sezione Arti figurative bidimensionali del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” hanno realizzato dei murales sui diritti umani. Semplicemente, si tratta di vari murales realizzati in un’iniziativa che rientra nel progetto di alternanza scuola – lavoro.

Uno di questi murales, è contro l’omotransfobia.

Gli studenti hanno realizzato un murales riguardante la libertà di voto, in cui un uomo stilizzato cerca di votare, mentre degli occhi lo osservano minacciosi. Un altro murales è invece rivolto al cambiamento climatico e all’inquinamento, e mostra un uomo che sorregge il nostro pianeta, ormai allo stremo. Quello che ha scatenato critiche riguarda la nostra comunità, ed è dedicato al contrasto delle discriminazioni di genere. Un nome importante ha aiutato gli studenti: Clara Steuerwald, nome d’arte Nebbia.

Mentre i primi due non hanno sortito alcuna polemica, qualcuno ha avuto da ridire sul terzo murales, quello riguardante l’omotransfobia. La critica, naturalmente, è arrivata dalla destra, in particolare da Lorenzo Rosso, dirigente di Fratelli d’Italia.

Rosso parla di un murales con “simboli transgender”, come se fosse una setta, inserendo il ddl Zan e la teoria gender. Come riporta Siena News, in una nota il dirigente FdI e presidente della Commissione Controllo del Comune, ha espresso un duro parere:

Con la scusa del progetto di ‘riqualificazione degli spazi urbani’, l’assessora del Pd Martina Borgogni, con furore ideologico e non nota per azioni che interessino i fatti concreti dei cittadini, ha fatto vergare a dei ragazzi alunni di scuola, disegni con simboli transgender con la grande scritta ‘noi non ci censureremo per confortare la vostra ignoranza’ dando dunque dell’ignorante ed offendendo pubblicamente in tal modo chi non la pensa come la teoria gender ed il disegno di legge Zan.

Siamo contrari alla ideologia gender. I ragazzi non si toccano con ideologie estreme ed è anche per questo che nessuno ha voluto il fallimentare ddl Zan, stralciato dai lavori parlamentari perché destinato ad una sonora e naturale bocciatura . In particolare in un disegno di tale “riqualificazione” voluta dalla giunta di sinistra è tracciato il simbolo noto come quello “transgender”. Una vicenda incredibile che porteremo all’attenzione del Prefetto di Siena ed in consiglio comunale chiedendo le dimissioni dell’assessora. La giunta piddina Nepi, nota per il suo immobilismo, pensi davvero alle riqualificazioni urbane.