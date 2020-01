“Caro Tiziano Ferro canta Umberto Bindi a Sanremo 2020”

L’Italia bigotta di un tempo non accettò quel cantante gay, che diede vita a perle come «Il nostro concerto», «Il mio mondo», «Arrivederci», scrivendo poi «La musica è finita» di Ornella Vanoni. Deceduto nel 2002, dai più dimenticato e in attesa del sussidio Bacchelli, Bindi meriterebbe ora una celebrazione, a quasi 60 anni da quel famigerato ‘anello dello scandalo’, da uno dei pochissimi cantanti italiani di ultima generazione che ha fatto coming out. Tiziano Ferro, per l’appunto, sposo di Victor Allen e da 10 anni in prima linea in difesa dei diritti LGBT, nel rimarcare l’importanza capitale dell’accettazione, propria e altrui.

Durante il Festival del 2018 Gino Paoli, suo grande amico, omaggiò Bindi insieme a Claudio Baglioni, cantando Il nostro concerto, al vertice dei singoli più venduti nel 1960 per 10 settimane.

Vorrei ricordare questo nostro amico, grande musicista, massacrato nell’attimo più giusto della sua cariera da un odio che spesso ancora oggi resiste contro i diversi, i diversi che hanno qualcosa in più e non qualcosa in meno. Era Umberto Bindi. E questa era la canzone che sarebbe stata il suo lancio, se non ci fosse stato questo odio.

Sono passati solo due anni, è indubbio, ma un omaggio di Ferro, divo della musica italiana serenamente gay e campione di vendite, farebbe tutt’altro effetto.