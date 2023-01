Nicholas Galitzine sarà l’amante di Re Giacomo I in Mary & George, con Julianne Moore

0:00 Ascolta l'articolo

28enne attore londinese noto per i suoi ruoli in High Strung, Handsome Devil, Cenerentola, Purple Hearts e per l’imminente adattamento di Red, White & Royal Blue, Nicholas Galatzine affiancherà Julianne Moore nel dramma in costume AMC Mary & George.

Una serie che vedrà l’iconica attrice premio Oscar negli abiti di Mary Villiers, contessa di Buckingham del XVII secolo che “plasmò il suo bellissimo figlio George (Galatzine) per sedurre re Giacomo I e diventare il suo potente amante”. Dopo aver ideato trame oltraggiose, la coppia è notevolmente cresciuta all’interno della corte, diventando una delle più ricche e influenti famiglie che l’Inghilterra avesse mai visto.

George Villiers, I duca di Buckingham, è stato realmente uno dei “preferiti” di re Giacomo I Stuart, sovrano visto anche nel film La Favorita, con Rachel Weisz ed Emma Stone amanti in guerra per conquistare una posizione di prestigio al cospetto della regina Anna, interpretata da una memorabile Olivia Colman.

Villiers morì assassinato il 23 agosto 1628 dal protestante John Felton, marinaio fanatico convinto che la morte del duca di Buckingham sarebbe servita al bene della patria. George Villiers è uno dei personaggi centrali del romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas, dove viene chiamato Duca di Buckingham o semplicemente Buckingham. Nel testo si suppone che ci fosse una storia d’amore platonica con la regina di Francia Anna d’Austria, moglie del re di Francia Luigi XIII. Si immagina anche che Felton, il marinaio che realmente lo uccise, fosse stato plagiato da Milady, una donna perfida al servizio del cardinale Richelieu.

La serie Mary & George avrà otto puntate ed è già in fase di produione nel Regno Unito, con DC Moore (Killing Eve, Not Safe for Work) allo script.

Galatzine interpreterà anche un reale gay nel prossimo film Amazon Prime Red, White & Royal Blue, co-interpretato da Taylor Zakhar Perez. Basato sull’omonimo romanzo best-seller di Casey McQuiston, il film, le cui riprese sono state completate, vedrà il figlio bisessuale del Presidente degli Stati Uniti d’America innamorarsi del principe Henry d’Inghilterra.

Alex e Henry. Belli, intelligenti e carismatici. Nemici giurati, da anni ormai si sfidano a colpi di popolarità dalle copertine dei giornali di tutto il mondo. Complici il matrimonio di un membro della Famiglia Reale e una torta nuziale, l’incidente diplomatico è servito. Un incidente che rischia di compromettere le relazioni internazionali tra i Paesi coinvolti. Come rimediare? Basta fingere una tregua tra i due eterni rivali o, perché no, perfino un’amicizia. Un rapporto creato a uso e consumo dei social media che tuttavia, con il passare del tempo, si trasforma in un legame autentico, ben diverso dalle previsioni di entrambi. Ma cosa accadrebbe se il figlio della Presidente degli Stati Uniti si scoprisse innamorato del Principe inglese? Nulla di buono, soprattutto se il sentimento è ricambiato e divampa in piena campagna elettorale per la rielezione presidenziale. Consapevoli dei rischi che corrono, ma determinati a frequentarsi, Alex e Henry dovranno mantenere segreta la loro relazione. Il pericolo, però, è in agguato e a volte basta una disattenzione per scombinare anche i piani più astuti.

