Non solo nudo maschile: l’arte nella semplicità delle foto di Stas Vokman

< 1 minuto di lettura

Stas Vokman è un fotografo nato in Siberia e ora residente a Mosca. Ha realizzato diversi progetti fotografici esaltando il corpo e (talvolta) il nudo maschile, ma senza cadere mai nel banale. Ogni suo scatto racconta la sua arte, ogni foto è talento.

Per il suo ultimo lavoro ha chiamato Konstantin, un modello di San Pietroburgo, con il quale ha dimostrato che anche una semplice scala, oggetti di scena e un velo possono essere utilizzati per raccontare la propria arte. Ed è proprio così. Stas Vokman, come si vede, è riuscito a realizzare il suo progetto sfruttando anche il nudo maschile, ma non solo, tilizzando la bellezza di Konstantin, un elmetto dell’epoca romana, una spada e un velo.