“Ok il Gay è Giusto”, Alessandro Cecchi Paone partecipa all’orrenda caccia al gay de Le Iene – video

Un brutto, bruttissimo sketch che nel rimarcare l’importanza del coming out non coglie (o forse dovremmo dire finge di non cogliere) la pericolosità dell’outing, pratica che da atto politico radicale si è trasformata in puro e semplice gossip. “Essere liberamente sè stessi fa bene a sè stessi“, sottolinea Cecchi Paone nel finale. “Dire quello che si è libera tutti. Perché non ci dimentichiamo che il coming out ha un ruolo sociale. Finché si sussurra sembra una schifezza, quando viene detto vien fuori che è una normale variabile“.

“Quando vien detto“. Per l’appunto, caro Alessandro. Quando sono gli altri a dirlo, rimane una schifezza.