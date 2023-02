Olly è il nostro giovane Ricky Martin?

0:00 Ascolta l'articolo

Sguardo seducente da bello e dannato, fisico prorompente e movimento del bacino che conquisterebbe anche i meno avvezzi al genere: Olly è a tutti gli effetti il nostro giovanissimo Ricky Martin, dal sangue latino e dalla voglia di mettersi in gioco sul palco con la voglia di dare tutto se stesso, fino all’ultimo respiro. Ma cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme!

Nato a Genova il 5 maggio 2001, Federico Olivieri – in arte Olly – è salito alle luci della ribalta tra il pubblico mainstream per la sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo dove ha conquistato tutti con il suo brano Polvere e con l’esibizione de La notte vola in coppia con Lorella Cuccarini.

La sua passione per la musica, però, arriva da lontano: aveva appena 13 anni quando ha scritto la sua prima canzone e sin da giovanissimo ha sempre studiato musica e canto. Da adolescente si è iscritto al conservatorio e ha trovato nella scrittura lo strumento migliore per esprimere se stesso e tutte le sue emozioni.

Da quel momento Olly non ha più smesso di fare ciò che ama: dal 2015 ad oggi, infatti, il giovane artista ha pubblicato diversi inediti – prima in versione free download – e poi rilasciando degli EP ufficiali. La Vasistas, Pace, Ollywood’s Bleeding, Non mi va e Mai e poi mai sono solo alcuni di quei brani che lo hanno portato a farsi conoscere prima sul territorio genovese e poi, anche grazie ad alcune collaborazioni importanti, in tutta Italia.

Il vero successo, però, è arrivato nel marzo 2022 quando il suo singolo Un’altra volta è esploso su TikTok e successivamente su Spotify dove ha superato i 5 milioni di stream, diventando immediatamente la colonna sonora della maggior parte dei post e dei video pubblicati su tutti i social media.

Com’è possibile vedere dal video che precede queste righe, però, Olly su Tik Tok ama raccontare non solo la sua musica ma anche la sua quotidianità: per questo motivo, è facile imbattersi in video in cui scatena il suo bacino sulle note di Polvere – brano presentato a Sanremo 2023 – mostrando non solo il suo fisico statuario e i tatuaggi da maschio alfa, ma anche tutta la sua propensione al ballo.

Nelle ultime ore, infatti, sono diventati virali alcuni suoi video in cui l’artista si mostra in déshabillé prima con un asciugamano bianco che lascia pochissimo spazio all’immaginazione e poi con il lato b riflesso sullo specchio, facendo letteralmente innamorare tutti i suoi fan.

Bicipiti lavorati, addominali scolpiti e tanto carisma sono le chiavi del successo di Olly che, un po’ come tutti gli artisti della sua generazione, non ama essere categorizzato e pertanto tende a mostrare tutto sé stesso, nel bene e nel male.

È proprio per questo che ci ricorda un giovane Ricky Martin: come lui non ha alcun timore di lasciarsi andare, ha il ritmo nel sangue e soprattutto ha tutto il sex appeal necessario per permettergli di fare stragi di cuore, con il suo bel viso e con le sue canzoni. Ed è bellissimo il nickname scelto per i suoi account social: Olly_nclusive! Adoriamo!

Non ci resta che continuare a seguirlo per scoprire come si evolverà il suo percorso artistico e “stalkerizzarlo” sui social, invece, per contare tutti i suoi tattoo e rifarci gli occhi!

© Riproduzione Riservata