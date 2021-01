Party gay in barca a rischio tragedia: naufragio per 60 passeggeri – il video è virale

Overbooooard! 60 Passengers on gay cruise ship end up WET! In a different kind of way… pic.twitter.com/1p3MQVgV2r — Man Candy (@manncandy4) 2 gennaio 2021

2 milioni di visualizzazioni per un video girato in Messico, con protagonista una barca da crociera di Puerto Vallarta. Poteva finire in tragedia, ma alla fine i 60 partecipanti al party gay sull’acqua si sono fortunatamente salvati.

Puerto Vallarta è diventata popolare negli ultimi mesi per le blande restrizioni da Covid-19, nonostante nel Paese ci siano stati quasi 1 milione e mezzo di contagi e 130.000 decessi. Il video dei partecipanti al party, salvati da alcune barche di passaggio, è presto diventato virale.

“Penso che l’equipaggio non sapesse come manovrare il catamarano, il mare non era molto agitato né troppo ventoso”, ha confessato uno degli ospiti, Emilio Blanco da Chicago. “Ho visto almeno 10 piccole imbarcazioni venirci ad aiutare. Sono saltato su una barca privata i cui proprietari erano abbastanza gentili da mandare il loro capitano in nostro aiuto. È stata una situazione piuttosto spaventosa! Era come il Titanic“, ha concluso Emilio, se non fosse che l’epilogo, fortunatamente, sia stato assai diverso. Non ci sono stati feriti nè morti. Ma solo tanta paura.

E un consiglio spassionato. In piena pandemia evitate i party. Di qualunque tipo essi siano.