Messico, il presidente Obrador definisce “un uomo vestito da donna” la deputata trans Salma Luevano

Polemiche in Messico per quanto detto da Andres Manuel Lopez Obrador, presidente in carica dal 2018.

Obrador ha incontrato Salma Luevano, rappresentante del suo stesso partito nonché deputata trans, in un evento pubblico durante il fine settimana. Il giorno successivo il presidente messicano ha risposto al giornalista Joaquín López-Dóriga, che gli ha chiesto perché avesse salutato Luevano con un bacio sulla guancia. Obrador ha replicato dicendo che Luevano è un “uomo vestito da donna”. Ed è giustamente scoppiato il finimondo. Luevano è Membro della Camera dei deputati del Messico dal 2021. Sui social Obrador è andato incontro a furenti critiche, tanto dall’aver pubblicamente chiesto scusa nel corso di una conferenza stampa andata in scena ieri.

“Voglio iniziare… scusandomi con una collega che si identifica come donna e che ieri ho definito un uomo vestito da donna. Sono molto rispettoso e credo nella libertà, e le persone dovrebbero dare per scontato che chiunque possa identificarsi”.

Luevano, via social, ha accettato le scuse di Obrador: “Oggi il presidente mi ha chiesto scusa per aver fatto una cattiva generalizzazione. Questa dichiarazione è molto importante perché rende visibile una lotta che dura da decenni. Sono una donna trans e questo non è in discussione.”

La deputata aveva inizialmente aspramente criticato il giornalista Joaquín López-Dóriga, che aveva posto la domanda sul bacio ad Obrador. “Il presidente sa che sono una donna TRANS e c’è anche un grande rispetto reciproco. Da quello che vedo nel tuo caso, Joaquín López-Dóriga, la tua STUPIDA IGNORANZA e il tuo cervello sporco ti fanno credere che siano tutti nella tua condizione. PHOBIAS riflette paura e insicurezza, NON DIMENTICARE”.

Durante il mandato di Andres Manuel Lopez Obrador, iniziato nel 2018, il Messico ha approvato il divieto alle terapie di conversione, legalizzato il matrimonio egualitario in tutti gli Stati e ha introdotto i suoi primi passaporti con indicatori di genere non binari, andando incontro a quello che è stato definito un “grande salto” per la libertà di espressione. Presentando i passaporti nel maggio del 2023, il ministro degli Esteri Marcelo Brared aveva precisato: “Ribadiamo il nostro sostegno alla diversità sessuale. Tutti i diritti devono essere garantiti per tutte le identità. Basta con l’incitamento all’odio: la diversità arricchisce e fiorisce”.

