Vacanze italiane per Paul Forman: l’attore di “Emily in Paris” sbarca a Positano e conquista tuttə

L’Italia, soprattutto d’estate, è una delle mete più ambite dagli stranieri che trovano nella nostra cultura, ospitalità e buon cibo il luogo perfetto per trascorrere le proprie vacanze in pace e serenità, lontani dal caos cittadino.

Lo sa bene l’attore francese Paul Forman, divenuto noto ai più per il suo ruolo nella serie tv Netflix “Emily in Paris“, che ha scelto Positano come meta per le proprie vacanze estive.

L’artista, infatti, nelle ultime ore ha postato sul suo profilo Instagram un corposo carousel nel quale appare in splendida forma mentre si gode non solo il panorama mozzafiato che si può ammirare dallo splendido Paese della costiera amalfitana ma anche alcuni piatti tipici della tradizione italiana.

A corredo del post l’immancabile caption “La dolce vita” che accompagna quasi tutti gli scatti realizzati dagli stranieri che trascorrono le vacanze nel nostro bel Paese, immaginiamo in omaggio al grande successo cinematografico del 1960 diretto e co-sceneggiato da Federico Fellini, con protagonista Marcello Mastroianni, celebre in tutto il mondo.

Ma torniamo a noi! In questi scatti, come abbiamo già avuto modo di affermare, è possibile ammirare l’attore Paul Forman in tutta la sua bellezza mentre si gode le vacanze – almeno per quanto si può evincere da ciò che pubblica sui social – in solitaria in una delle location più esclusive al mondo.

Tra gite in barca, cene al tramonto e allenamenti in terrazza, dalle storie sembrerebbe che l’uomo non stia condividendo questi momenti magici in compagnia di nessunə.

D’altronde Paul Forman è sempre stato molto discreto in merito alla propria vita sentimentale e in questo caso potrebbe voler tenere privata la propria anima gemella, se effettivamente dovesse esistere.

A noi, amanti del gossip, non resta dunque che continuare a seguirlo in questa sua vacanza a Positano e sperare in nuove corpose gallery come quelle che ci ha regalato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. Al contrario del suo personaggio Nicolas in “Emily in Paris“, infatti, Paul sui social appare come un uomo alla mano, simpatico e profondamente romantico. Un vero e proprio principe azzurro perfetto al fianco di ognunə di noi.

Paul Forman: gli scatti dalla sua vacanza a Positano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Forman (@peforman)

