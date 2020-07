Pavia, il vescovo Sanguinetti contro il DDL Zan: “legge pericolosa, è in gioco la libertà di pensiero”

Un altro vescovo ha preso parola per sparare a zero contro il DDL Zan, dimostrando per l’ennesima volta di non averlo neanche mai letto. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, ha scritto di proprio pugno un lungo editoriale nell’ultimo numero de “Il Ticino”, criticando aspramente la legge contro l’omotransfobia che il 27 luglio approderà alla Camera dei Deputati.

Per tutto ciò che è in gioco nella discussione in atto sulle modifiche della legge Zan, come vescovo e come cittadino italiano, faccio appello a tutti i politici di ogni schieramento che hanno a cuore la vera libertà nel nostro Paese, ‘in primis’ ai parlamentari cattolici: è in questione la libertà di pensiero e di espressione di ogni persona, di ogni famiglia, di ogni associazione, di ogni comunità religiosa! Troppo grave è il rischio che surrettiziamente si introduca un reato di opinione e che venga meno un libero e critico confronto di idee e di concezioni dell’umano. La legge è ambigua e pericolosa perché, con l’intento di sanzionare atti discriminatori verso soggetti che liberamente praticano scelte di vita e di orientamento sessuale, tende a privilegiare e a tutelare una certa visione della sessualità, che considera possibile e normale la dissociazione tra il sesso (maschile o femminile) e l’orientamento di genere che ognuno può assumere.

Parole gravissime, perché prive di fondamento. Come detto 10, 100, 1000 volte, il reato di propaganda non è presente all’interno del DDL Zan. Dedinire questa legge ‘liberticida’ significa sostenere il falso, volutamente, in modo da poter liberamente continuare ad insultare e a diffondere odio, istigando direttamente o indirettamente alla violenza fisica e verbale.