“Pazza Musica” di Marco Mengoni ed Elodie è il tormentone queer dell’estate 2023

Tormentone Queer dell’estate 2023: ecco chi ha vinto!

Dagli hitmaker Fedez e Marco Mengoni, che hanno condiviso la scena con artiste amatissime come Annalisa ed Elodie, passando per i Pinguini Tattici Nucleari, i The Kolors e i giovanissimi Angelina Mango, Beatrice Quinta e Luca Vismara, anche quest’estate abbiamo avuto modo di cantare e ballare al suono di decine di tormentoni estivi.

Come ogni stagione che si rispetti, infatti, anche quella estiva ha la propria colonna sonora: tra buon cibo, serate in discoteca e bagni al mare, nessuno di noi può esimersi dall’elezione della propria canzone del cuore.

Proprio per questo motivo, noi di Gay.it abbiamo selezionato per voi e insieme a voi i 25 brani più trasmessi dalle radio e virali sui social con l’intendo di creare la playlist perfetta per la stagione estiva e il 27 luglio 2023 abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro portale per decretare tutti insieme il tormentone queer dell’estate 2023.

La sfida – dobbiamo dirlo – è stata difficilissima ma oggi possiamo finalmente annunciare la canzone vincitrice!

Con il 17.63% dei voti nella classifica dei brani più popolari redatta dai lettori di Gay.it, il titolo di tormentone queer dell’estate 2023 è andato a “Pazza Musica“ di Marco Mengoni e Elodie. Un esperimento a tratti rischioso che ha visto due degli artisti più amati del panorama musicale italiano fondere le proprie voci, regalando agli amanti della musica italiana un brano che evoca l’immagine di un mondo in cui tutti possono ballare al ritmo della loro verità, senza paure né pregiudizi.

D’altronde “Pazza Musica“ non è solo una canzone ma un’esperienza che unisce persone di ogni sfumatura, genere e orientamento sessuale. Il brano, come si può evincere anche dal videoclip, racchiude in sé una gamma di emozioni e storie che lo hanno reso, secondo chi ha votato al nostro sondaggio, il tormentone queer dell’estate 2023.

Tormentone Queer dell’estate 2023: la classifica completa!

Ecco la classifica completa con l’esito del sondaggio lanciato su Gay.it il 27 luglio 2023 e chiuso giovedì 31 agosto 2023, alle 23:59, sul tormentone queer dell’estate 2023:

Marco Mengoni feat. Elodie – Pazza Musica 17.63% Paola & Chiara – Mare Caos 12.78% Annalisa – Mon Amour 12.33% Troye Sivan – Rush 6.95% Angelina Mango – Ci pensiamo domani 6.25% Boomdabash, Paola & Chiara – Lambada 6.15% Dua Lipa – Dance The Night 5.62% Fedez, Annalisa, Articolo 31 – Disco Paradise 5.06% Kylie Minogue – Padam Padam 4.75% Pinguini Tattici Nucleari – Rubami la notte 3.74% Tiziano Ferro – Destinazione mare 3.07% Madame – Aranciata 2.86% Emma e Tony Effe – Taxi sulla luna 1.96% Nicki Minaj & Ice Spice feat. Aqua – Barbie World 1.85% M¥SS KETA – Profumo 1.26% Rosa Chemical – BELLU GUAGLIONE 1.22% Sam Smith – Man I Am 1.19% Zef & Marz ft. Elisa & La Rappresentante di Lista – Tilt 1.05% Yosef, MYDRAMA, KAPUT feat. Blue Phelix, Evra – Effetto domino 0.77% Rosalia – Tuya 0.73% Beatrice Quinta – Attrazione Fatale 0.70% Mara Sattei – Piango in discoteca 0.66% Merk & Kremont, Tananai, Marracash – Un Altro Mondo 0.59% OneRepublic – RUNAWAY 0.52% Luca Vismara feat. Giulia Caselli – MELTEMI 0.31%

