Perché Elodie è la nostra regina

A mezzanotte, Elodie ci ha fatto fare un tuffo di felicità.

Bagno a Mezzanotte, prodotta Marz e Zef, è uscita da poche ore e ha già fatto partire per la tangente chiunque, facendoci muovere i culi anche durante il periodo storico più tetro. “È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all’alba” ha dichiarato la popstar romana, con un brano che è dichiarazione d’amore prima di tutto a sé stessə, con quel ritornello che nel giro di dieci giorni farà esplodere le coronarie dentro ogni discoteca gay italiana.

Il testo è curato da Elisa, che spunta a sorpresa come voce eterea durante il bridge: “Collaborare con Elisa è per me sempre fonte d’ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica degli altri” dichiara Elodie.

Nel video ufficiale, diretto dai fratelli Luca e Alessandro Morelli (anche conosciuti come The Morelli Brothers), Elodie è la popstar dei nostri sogni: libera e sfrontata, balla in slip, stivaloni e reggicalze, su una coreografia che probabilmente ripeteremo dentro le nostre stanze, rischiando l’infiammazione del nervo sciatico. Ad affiancarla c’è la magnetica Ambrosia, altra creatura ultraterrena che con uno sguardo ci stende tuttə per terra. Guardarle ballare insieme durante i titoli di coda è una scena che fa bene a cuore e corpo, consacrando ulteriormente Elodie tra le beniamine della scena queer italiana. Fedele alleata pronta a proteggerci con il suo tacco dodici.

Il ricavato del brano, inoltre, andrà tutto in donazione all’associazione Save The Children, finalizzata a distribuire beni di prima necessità e supporto psicologici a migliaia di bambini e bambine in Ucraina e nel territorio confinante.

