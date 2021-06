Elodie vs. Vaticano: “Ringrazio i miei genitori per non avermi battezzato” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Dopo l’intervento di Fedez a favore del DDL Zan, duramente critico nei confronti del Vaticano e della richiesta di modifica del disegno di legge italiana contro l’omotransfobia, l’abilismo e la misoginia, anche Elodie scende in campo per esprimere la sua sull’argomento, che sta incendiando i social, con una frecciatina rivolta proprio ai sostenitori delle parole della Santa Sede.

La cantante, direttamente dalla viva voce delle sue Stories di Instagram, ha registrato un video di alcuni secondi in cui ha voluto esprimere riconoscenza nei confronti due genitori, Claudia e Roberto, per non averla iniziata alla religione cattolica da piccola:

Oggi un ringraziamento speciale va ai miei genitori che non mi hanno battezzata.

Un commento chiaro, un colpo di fioretto che è presto diventato virale, rilanciato anche dagli utenti che stanno animando la discussione intorno alla notizia del giorno su Twitter. Non è la prima volta che Elodie si espone pubblicamente a favore dei temi cari alla comunità LGBTQ+, che riconosce l’artista nata ad Amici di Maria De Filippi come una vera e propria icona contemporanea.

Già lo scorso marzo, infatti, la cantante si era scagliata contro la nota del Vaticano contro la legittimità della benedizione delle unioni omosessuali. “Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la benedizione del Vaticano“, aveva commentato sempre su Instagram, travolta da una valanga di like. Qualche settimana dopo, invece, la cantante di Andromeda criticò aspramente il senatore leghista Simone Pillon e i suoi tentativi di rallentare l’iter del DDL Zan. All’epoca dei fatti, Elodie aveva scritto:

Questa gente non dovrebbe essere in parlamento. Questa gente è omotransfobica.