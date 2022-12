The Voice Kids, l’adolescente trans* Darcie emoziona: “Voglio dimostrare che posso realizzare i miei sogni” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Il 13 gennaio tornerà su Rai1 The Voice Senior, condotto ancora una volta da Antonella Clerici e con i Ricchi e Poveri ad impreziosire una giuria poi composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Il format creato da John de Mol si è evoluto con il tempo, abbracciando non solo gli over 60 ma anche i giovanissimi. Nel Regno Unito esiste infatti The Voice Kids, con cantanti tra gli otto e i quattordici anni in gara.

Nell’ultima puntata della versione britannica ha emozionato il pubblico la storia di Darcie, adolescente trans* che ha raccontato la propria storia su ITV. La giovane cantante, in arrivo da Norwich, ha intonato “Bruises” di Lewis Capaldi sbalordendo i giudici, will.i.am in testa.

Prima della sua esibizione, i genitori di Darcie, Alison e Kevin, hanno parlato della transizione della figlia, commovendo il pubblico. Alison ha ricordato come sua figlia non abbia sempre avuto vita facile, spiegando:

“Ha imparato in tenera età ad essere forte. Darcie ha combattuto molte sfide con il suo genere. Darcie è nata maschio e in tenera età era ovvio che volesse vivere come una bambina e ha mostrato una straordinaria grinta e determinazione nel farlo. Con quello che ha passato, è così sicura di sé e ci ha dimostrato che è stata la cosa giusta da fare. Come genitore, non ci siamo mai guardati indietro”.

Suo padre ha aggiunto: “Siamo così orgogliosi”.

Prima di salire sul palco, Darcie ha rivelato di voler essere fonte di ispirazione per altri giovani come lei.

“Voglio solo rendere orgogliosi mia madre e mio padre, ma anche me stessa e ispirare gli altri che si trovano nella mia stessa situazione”.

Dopo la sua esibizione, Ronan Keating le ha chiesto cosa significhi la musica per lei.

“È una fuga“, ha detto Darcie. “Torno a casa, ascolto la mia musica, e poi quando canto, è ancora di più una via di fuga“. Ma è stato quando ha spiegato perché volesse partecipare a The Voice Kids UK che sui social sono piovuti commenti stracolmi di emozione.

“Volevo solo dimostrare che da giovane trans* potevo venire qui e far vedere alle persone che posso farcela e posso realizzare i miei sogni”.

La finalissima di The Voice Kids UK andrà in onda questa sera su ITV.

© Riproduzione Riservata