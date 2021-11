Placebo: ecco le tappe in Italia, svelata data del nuovo album “Never Let Me Go”

< 1 minuto di lettura

Nove anni dopo “Loud Like Love”, attraverso un post su Instagram i Placebo hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Never Let Me Go“, prevista per il 25 Marzo 2022. “E’ stato frustrante per i fan e anche per noi, l’attesa è stata interminabile” ha spiegato Brian Molko. La band aveva infatti in programma di pubblicare il nuovo lavoro nel 2020, ma la pandemia ha ritardato la lavorazione.

L’album è stato preceduto dall’uscita del singolo “Beautiful James”, di cui vedete il video in alto. E a sorpresa, oggi, i Placebo hanno pubblicato un nuovo singolo “Surrounded by Spies” (qui sotto il video per l’ascolto), a cui seguirà anche un altro singolo, prima della release definitiva di tutti le tracce di “Never Let Me Go”.

Il nuovo singolo, dal paranoico titolo di “Sourrounded by Spies”, è stato spiegato durante un’intervista alla BBC proprio da Molko “Ho scoperto che i vicini mi stavano spiando”. Il testo affronta lo sbriciolamento dei confini della privacy: “Mi sono reso conto degli infiniti modi in cui la nostra privacy è stata distrutta, con l’introduzione delle telecamere a circuito chiuso, il riconoscimento facciale razzista, internet, i cellulari, siamo ormai tutti paparazzi e spettatori delle nostre stesse vite”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OFFICIAL PLACEBO INSTAGRAM. (@placeboworld)

PLACEBO TOUR

Nel tour che segue l’uscita dell’album, i Placebo saranno:

a Mantova 29 giugno 2022

a Milano 27 Ottobre 2022 (Mediolanum Forum)

Tra pochi giorni i biglietti saranno disponibili per il pre-order. 15 Novembre per prenotarli, 17 Novembre per assicurarseli.