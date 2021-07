Plaza de Raffaella Carrà, Madrid ufficializza la piazza in ricordo di Raffaella Carrà

2 minuti di lettura

A pochi giorni dalla proposta lanciata da Màs Madrid, l’ufficialità. Madrid avrà Plaza de Raffaella Carrà, piazza intitolata alla leggendaria Raffa, amatissima anche in Spagna. Decisivi i voti favorevoli di PSOE, Ciudadanos, PP e Más Madrid. L’unico partito ad astenersi, Vox.

Plaza de Raffaella Carrà sorgerà tra i numeri 43 e 45 della capitale, sulla strada del quartiere LGBT Chueca, all’incrocio delle vie Fuencarral e Augusto Figueroa. Al centro della piazza un famoso e gigantesco Olivo. Nella stessa via Fuencarral, anni or sono il Comune di Madrid aveva deciso di rendere omaggio al musicista Antonio Vega, in un’altra piazza che prese il suo nome. Ora il quartiere Malasaña ha un altro luogo dedicato a una diva della canzone.

Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze.

Anche dall’Italia arrivano proposte di piazze e/o vie da intitolare a Raffaella Carrà. Se Milly Carlucci ha lanciato l’idea di intitolarle l’Auditorium Rai con vista sullo stadio Olimpico di Roma, Fabrizio Marrazzo, candidato sindaco con il Partito Gay, ha proposto di cambiare il nome di San Giovanni in Laterano, gay street della Capitale, in via Raffaella Carrà.

Fonte: ElDiario