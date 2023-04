Posta Svagata: è etero, ma ci prova?

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Per scrivere a Posta Svagata, manda un’email a:

postasvagata at gay.it

C’è questo ragazzo che non riesco a capire che intenzioni ha. È amico di amici, e ho sempre pensato fosse eterosessuale, ma ogni volta con me si comporta in modo ‘ambiguo’? Sembra esserci una certa energia, c’è tanta fisicità e a volte tenerezza, ma non capisco se è tutto nella mia testa e i segnali sono poco chiari. Soprattutto non so se farmi avanti perché temo di creare disagi. Eppure, il pensiero è sempre lì. Cosa fare? (Paolo, Modena)

Perché lo fai? Perché ti infliggi questa croce? Non stiamo già abbastanza impantanatə?

Lo dico a te ma anche a me, e in generale a noi tuttə che occasionalmente, almeno un volta, siamo cadute in questo pozzo nero.

È incredibile, lo so, ma in un mare pieno di pesci, stiamo ancora a cercare quelli più difficili da pescare.

Siamo cresciutə con questa fantasia del quaterback che si innamora in segreto del ragazzo gay della scuola, e per quanto nemmeno Netflix ne può più, questo cliché duro a morire si è inculcato in qualche angolo della nostra mente.

Appena ci danno spago, quella fantasia ritorna in superficie e moriamo dalla voglia di renderla realtà.

Che poi cosa significa eterosessuale nel 2023? Tu dirai ‘etero’ fino a prova contraria, e non mi sento di contraddirti. Ma purtroppo la risposta non è facile come in quelle categoria di porno dove gli uomini etero fanno sesso con l’amico gay della fidanzata.

Penso che i segnali a volte sono più chiari di quanto crediamo, e se anche l’altro vuole darci un bacio, non occorre un coreografo per capirlo. Verrà molto naturale ad entrambi.

Ma spesso quando siamo attrattə da qualcuno e non ci sentiamo liberi di esternarlo chiaramente, non è sempre facile decifrare una reciproca energia erotica dalla nostra fervida immaginazione: quello che dovrebbe naturale si unisce ad un turbine di paranoie, seghe mentale, e inibizione.

La cosa migliore che puoi fare non è annullare la fantasia, ma controbilanciarla: continua a parlarci, a scherzarci e condividere quella fisicità reciproca che finché è consensuale da entrambe le parti, non fa male a nessuno. Percepisci l’atmosfera nella stanza, ricambia i suoi gesti con la stessa energia che manifesta nei tuoi confronti, e volendo prova ad aprire una conversazione sul tema.

Sia chiaro, non ti sto dicendo di convertirlo all’omosessualità (te piacerebbe).

Ma puoi vedere come si pone sull’argomento, se mette resistenza o prova curiosità, e vedi come si evolve. Conoscere e percepire le sensazioni dell’altro può essere un buon punto di partenza per valutare come muoversi e (ri) stabilire le proprie aspettative.

Niente è impossibile nella vita, ma tieni a mente che non siamo in Heartstopper.

Se quest’attrazione diventa un’enigma da decifrare, e buona parte del divertimento rimane nella tua testa, forse sarebbe meglio iniziare a ripensarci?

Rischieresti di perdere di vista tutte quelle infinite possibilità che la realtà ti offre.

In funzione di una fantasia che prima o poi stuferà anche te.

Se ti va leggi anche: Uomini gay innamorati degli uomini etero

© Riproduzione Riservata