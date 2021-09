Ricatti a ragazzi gay su app dating e social a scopo di abuso, arrestato predatore seriale

2 minuti di lettura

L’Aquila – E’ stato arrestato un giovane uomo di 31 anni dopo la denuncia di un suo coetaneo, che lo accusa di averlo minacciato di rivelare alla sua famiglia il suo orientamento sessuale. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare alle autorità le minacce subite, dopo che il suo seduttore digitale, attraverso messaggi inviati in chat, gli aveva dimostrato di conoscere la sua famiglia. Secondo gli inquirenti, il molestatore aveva agitato la possibilità di recare danni anche alla famiglia stessa della vittima.

F.C., queste le iniziali del persecutore citate da Il Messaggero che riporta la notizia, sarebbe un predatore seriale. I carabinieri hanno iniziato ad indagare su di lui durante il mese di Agosto, proprio a seguito della denuncia sporta dalla vittima. Le prime indagini hanno da subito dimostrato che il giovane uomo – ora detenuto in un carcere fuori dalla provincia de L’Aquila – è recidivo nei suoi comportamenti persecutori. Il suo schema da predatore seriale prevedeva una lunga seduzione mediante social network e app per incontri, quindi l’apprendimento di notizie sulla vittima sufficienti a lanciare un’offensiva ricattatoria, al fine di organizzare incontri che – a quanto si apprende dal quotidiano romano – sfociavano spesso in “violenze di ogni genere”.

Dopo poche settimane di indagini, il pubblico ministero (Pm) ha chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) l’autorizzazione a procedere con l’arresto per interrompere la catena di violenze e abusi.

Nota: il narcisista seriale

Il narcisistica seriale è una persona affetta da una patologia che prevede l’ossessione della conquista, fa spesso utilizzo di app per incontri e social network. Non è interessato alla relazione, ma alla conquista, per questo motivo tende a collezionare vittime una dopo l’altra, in una catena compulsiva potenzialmente infinita. Le vittime del narcisista seriale tendono a ignorare completamente l’aspetto patologico del loro carnefice, che del resto sviluppa una acuta capacità di seduzione emotiva volta tuttavia unicamente al raggiungimento di un obiettivo di seduzione fine a se stesso. E’ comprovato che il profilo di narcisista seriale è sempre più largamente diffuso all’epoca dei social network e delle app di incontri ed è altrettanto provato che il passaggio dalla mera seduzione all’ossessione per le vittime e quindi alla successiva fase ricattatoria di minacce è facilmente possibile e persino probabile.