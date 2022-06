Il principe William e Kate Middleton per la prima volta al fianco della comunità LGBTQ+

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Secondo nella linea di successione al trono del Regno Unito dopo papà Carlo, Il principe William e Kate Middleton, duchessa di Cambridge, hanno per la prima volta esplicitato il proprio sostegno alla comunità LGBTQ.

In chiusura del Pride Month, l’account Instagram della coppia reale ha condiviso un messaggio a favore di Give us a Shout, numero verde che garantisce assistenza alle persone LGBTQ+. “In questo Pride Month vogliamo mettere in luce l’incredibile lavoro che sta facendo Give Us a Shout a supporto della comunità LGBTQIA+“, hanno scritto Kate e William. “Solo nell’ultimo anno ha aiutato oltre 150.000 persone che si sono rivolte a lei nel Regno Unito. Se avete bisogno di parlare, sappiate che Shout c’è 24 ore su 24, 7 giorni su 7“.

Una chiara e netta posizione, quella assunta nelle ultime 24 ore, con un cuore rainbow a certificare il tutto. In passato William aveva visitato l’Albert Kennedy Trust, associazione LGBTQ inglese, sottolineando come non avrebbe alcun problema dinanzi al coming out di uno dei suoi figli. “Avrebbe il mio pieno supporto. Anche se temo le pressioni a cui potrebbero essere sottoposti. Barriere, parole odiose, persecuzioni. È questo che mi preoccupa davvero”. Nel 2017, invece, disse la sua contro l’omotransfobia.



Nel 2018, come dimenticarlo, Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta II, ha sposato il compagno James Coyle, dando così vita al primo royal wedding gay. Nel corso dei suoi 70 anni di regno anche la Regina ha più volte espresso la propria vicinanza alla comunità LGBTQ+. Il nipote William sarà suo degno erede.

© Riproduzione Riservata