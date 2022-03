Kate Middleton: tutti i look del Royal Tour ai Caraibi

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Si è concluso il Royal Tour ai Caraibi, Kate Middleton e il Principe William tornano a Buckingham Palace. Lo scopo di questo viaggio era mantenere i rapporti con le ex colonie britanniche: Belize, Bahamas e Jamaica ma non sono mancate polemiche e proteste. Un viaggio difficile su cui pesava l’ombra del passato colonialista inglese e della piaga della schiavitù ma che ha riportato in prima linea i giovani reali in un momento molto complicato per la monarchia, tra la Regina Elisabetta ritirata nell’amato castello di Windsor e Carlo e Camilla mai digeriti dagli inglesi e, diciamolo, un po’ da tutto il resto del mondo.

Ogni tour reale che si rispetti, dai tempi Lady D si trasforma anche in un fashion show. Kate Middleton non è da meno, rimane ancora l’unica appartenente alla Royal Family capace di mandare un abito sold out su ogni piattaforma dopo 3 minuti da un’apparizione pubblica. L’occasione caraibica non è stata da meno tra abiti principeschi come quello rosa di Jenny Packham o quello verde di The Vampire’s Wife, fino a tailleur decisamente mortificanti, sorprendentemente firmati Alexander McQueen. Non sono mancati nemmeno questa volta i messaggi nascosti nelle scelte cromatiche indossate dalla Duchessa di Cambridge, per esempio l’abito rosa è un omaggio alla bandiera del Belize (e a Lady Diana) mentre il quello giallo era per la Giamaica. Infine il dress di pizzo di Alexander McQueen era un omaggio alla Regina Elisabetta che ne indossò uno identico per il tuoi in Australia del 1954. Kate Middleton è un’icona di stile, certo non amata e cool come sapeva esserlo solo Lady D ma è tra le donne più cliccate nel web. Oggi appare sicuramente più rilassata da quando Meghan Markle si è allegramente trasferita a Montecito con il buon Harry, lontana dagli impegni Reali e dai red carpet. Per ora.

© Riproduzione Riservata