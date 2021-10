Quanti partner sessuali hanno gli uomini nel corso di una vita? La media italiana in Top10

2 minuti di lettura

Uno studio portato avanti da Manuel.co, piattaforma di salute mentale maschile, ha rivelato il numero medio di partner sessuali che gli uomini avrebbero nel corso di una vita. Studio portato avanti in 35 Paesi, Italia compresa. La ricerca non è unicamente legata agli omosessuali, ma agli uomini di qualsiasi orientamento. Davanti a tutti c’è la Turchia, con una media di 14.5 partner sessuali a testa, seguita da Australia (13,3 partner sessuali) e Nuova Zelanda (13,2 partner sessuali). L’Italia si trova al decimo posto con 11.8 partner sessuali, al pari della Svezia, mentre la media internazionale è nove partner sessuali nel corso di una vita. Agli ultimi posti Cina e India, con gli Stati Uniti a quota 10,7 e il Regno Unito a 9,8.

Il dott. Earim Chaudry, direttore medico di Manual, ha dichiarato in merito alla ricerca: “Mentre in alcuni paesi gli uomini dimostrano di avere più partner sessuali di altri, è importante non confrontarsi con queste cifre. Anche il sesso sicuro e consensuale dovrebbe essere sempre praticato e il numero di partner sessuali non è correlato al livello di soddisfazione di un uomo per la propria vita sessuale“.

Tra le altre domande poste dal ‘questionario globale’, c’è anche quella relativa alla perdita della verginità. A che età gli uomini la perdono? L’età media globale è pari a 17,3 anni, ma anche qui varia da Paese a Paese. In Islanda la media è la più bassa al mondo, pari a 15.6 anni, mentre in Italia salirebbe addirittura a 18.9 anni. Ultimi gli uomini della Malesia, a 23 anni. Il Il dottor Earim Chaudry ha osservato: “La nostra ricerca mostra che l’età degli uomini che perdono la verginità può variare in tutto il mondo. In luoghi con quella che potrebbe essere considerata una visione più liberale sul sesso, inclusi molti paesi europei, possiamo vedere che l’età media è più bassa. Anche se possiamo notare differenze nei paesi, è importante ricordare che gli uomini di tutto il mondo dovrebbero fare sesso solo quando si sentono pronti“.

Italia che si trova all’ultimo posto sull’età media della pensione per gli uomini (67 anni, come Grecia e Islanda) ma tra i primi in relazione alla longevità, con un’età media di 81.1 anni. Gli svizzeri, ancor prima dei giapponesi, guardano tutti dall’alto in basso con un’età media di 81.9 anni.