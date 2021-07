Ricky Martin e il primo incontro con Jwan Yosef: “Ho subito pensato, ‘questo lo sposo'”

< 1 minuto di lettura

Ricky Martin ha ricordato come e quando si è innamorato di Jwan Yosef, dal 2017 suo sposo. Protagonista di Behind the Music, documentario Paramount+, il cantante portoricano è tornato con la memoria a diversi anni fa, quando conobbe l’artista siriano via social.

“Ho incontrato Jwan tramite Instagram, che tu ci creda o no“, confessa Ricky. “Ho visto le sue opere d’arte e ho pensato, ‘Chi è l’artista?’, e c’era scritto “Jwan Yosef”, e io ho pensato: “È un bel nome, ma voglio vedere la sua faccia”. E poi quando ho visto la sua faccia, mi sono detto: ‘Okay, è finita. Che bell’uomo.’”

È così iniziata una lunghissima corrispondenza social, durata mesi e mesi. “Ci siamo mandati messaggi privati per sei mesi, poi sono volato a Londra, dove viveva, e gli ho detto, ‘Bene, incontriamoci’. Quando sono sceso dalla macchina e l’ho visto, mi sono detto: ‘Wow. Aspetta un attimo, penso che questo sia l’uomo della mia vita, credo che lo sposerò.'”

E così è stato. Sposi dal 2017, Ricky e Jwan hanno quattro figli, due dei quali avuti da Ricky nel 2008, quando era un papà single. “La chiamo la stregoneria, perché mi ha colpito un incantesimo, un istante dopo ero tra le sue braccia“, ha concluso Ricky,