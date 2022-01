Savage X Fenty, Rihanna lancia la lingerie da uomo per San Valentino

2 minuti di lettura

Anti, suo ultimo disco, è datato addirittura 2016, ma Rihanna in questi 8 anni ha costruito un altro Impero. Tutto ha inizio nel 2017 con Fenty Beauty, sua prima linea di cosmetici nata da un accordo con la società LVMH, seguita nel 2018 dalla linea di biancheria intima Savage x Fenty.

In pochi anni la popstar ha scalato la classifica internazionale dei miliardari, arrivando ad un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari, che la rende la musicista donna più ricca del mondo, nonché seconda solo a Oprah Winfrey come intrattenitrice. Parola di Forbes. Ed è tutto merito dell’azienda nata dal nulla per far sentire “le donne ovunque incluse”, perché 1,4 miliardi di dollari proverrebbero proprio da Fenty Beauty.

Ebbene il marchio moda Savage X Fenty di Rihanna ha ora svelato la sua nuova collezione di lingerie per San Valentino, che include al suo interno anche moelli per uomo. Una collezione presto diventata virale, proponendo anche un’imbracatura “Glossy Flossy” e una “Glossy Flossy Crop Top” da uomo, con slip a rete e boxer in raso adornati di cuori.

Anche in questa campagna Rihanna ha voluto un modello lontano dai soliti canoni estetici da passerella, orgogliosamente plus size. Corey Thomas il suo nome. “Essere sicuri della mia pelle e amare i miei difetti invece di ascoltare le insicurezze è stato il mio obiettivo per molto tempo. Sono onorato che Savage X Fenty mi abbia dato l’opportunità di crescere come modello”, ha scrito su Instagram, raccogliendo migliaia di like.

In attesa del nuovo ormai leggendario disco, che potrebbe uscire nel 2022, RiRi ha nuovamente fatto centro.

