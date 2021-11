Robbie Rogers e Greg Berlanti nello spot Ralph Lauren di Natale insieme ai figli (VIDEO)

< 1 minuto di lettura

Robbie Rogers e suo marito Greg Berlanti sono i protagonisti della nuova campagna natalizia di Ralph Lauren, al fianco degli amati figli Caleb e Mia Barbara. L’ex calciatore della nazionale americana e il potente produttore, nonché regista di Tuo, Simon, sono i volti del progetto “Family Is Who You Love“, chiamati a rappresentare la città di Los Angeles.

“Penso che tutte le feste e le celebrazioni siano così importanti perché è davvero importante stare insieme ed essere grati l’uno per l’altro“, dicono entrambi nello spot. “La famiglia per me è solo l’inizio e la fine di tutto“. Rogers ha pubblicato la clip su Instagram. “Grazie per aver incluso noi e tante altre belle famiglie nella vostra campagna per le vacanze di Natale“, ha scritto l’ex calciatore, oggi produttore come Greg, nel 2020 inserito nella lista delle 100 persone più influenti al mondo da Time. Robbie ha fatto coming out nel 2013, appena ritiratosi dal calcio professionistico. All’epoca Rogers giocava nel Leeds, nel Regno Unito. Nel 2017 ha sposato Greg Berlanti.

Tra le altre famiglie degli spot Ralph Lauren c’è un’altra coppia dello stesso sesso. A rappresentare Vancouver troviamo Tasha Tilberg e la sua compagna Laura Wilson, con i figli Bowie, Gray e Harkett La campagna include anche una varietà di altre famiglie, non necessariamente LGBT.