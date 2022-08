RuPaul e l’importanza di Drag Race: “Racconta le nostre storie, il nostro coraggio e aiuta i giovani a combattere”

2 min. di lettura

RuPaul’s Drag Race è stato da poco rinnovato per la sua 15esima stagione, con ventiquattro Emmy vinti su 39 nomination dal 2009 ad oggi. 61 anni all’anagrafe, il leggendario RuPaul ha provato a spiegare come mai Drag Race abbia così tanto successo e sia ancora oggi tanto importante, visti i tempi politici che stiamo vivendo.

“Lo show è stato creato per mostrare le nostre storie”, ha sottolineato RuPaul a Deadline. “Le nostre concorrenti arrivano in scena mettendo in mostra il loro coraggio. È inerente alla loro stessa storia. Abbiamo creato un paesaggio e un’atmosfera in cui possono sentirsi abbastanza libere da raccontare le loro storie, e il mondo può ascoltarle, capire come navigare in acque tanto insidiose. I giovani ascoltano le nostre ragazze, le storie delle nostre concorrenti e imparano da loro come combattere e come continuare ad essere coraggiosə”.

RuPaul ha aggiunto che coloro che lavorano a Drag Race “incoraggiano i bambini a trovare la loro tribù”. “Perché durante questi tempi difficili, sarà questo a portarti avanti e a ricordarti chi sei, quanto sei favoloso e a non prendeti troppo sul serio”.

Secondo RuPaul, è sempre più fondamentale amplificare le voci della comunità: “Tutti i diritti per i quali abbiamo a lungo e duramente combattuto potrebbero facilmente scomparire. L’abbiamo visto con il caso Roe v. Wade, quindi è importante che le nostre voci siano ascoltate non solo nel nostro programma, ma anche alle urne”.

L’universo RuPaul, che include Drag Race, Drag Race All Stars, Drag Race Untucked e Drag Race Whatcha Packin’ with Michelle Visage, è in corsa per 11 Emmy, il prossimo 12 settembre. Grazie a RuPaul’s Drag Race, RuPaul ha già vinto sei Emmy Awards consecutivi. Per i suoi contributi alla televisione ha inoltre ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e nel 2017 è stato incluso dalla rivista TIME tra le 100 persone più influenti al mondo.

La 2a stagione di Drag Race Italia dovrebbe tornare su Discovery+ in autunno.

