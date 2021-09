Emmy 2021, storico trionfo per RuPaul: il commovente discorso di ringraziamento

2 minuti di lettura

Come da tradizione, nel weekend si sono svolte le prime serate di premiazione dei Creative Arts Emmy Awards, ad una settimana della cerimonia principale. Premi ‘tecnici’ e ‘minori’, se così si possono definire, dedicati ai migliori prodotti tv d’America.

Il 60enne RuPaul ha vinto il suo, migliorando ulteriormente il record di cinque raggiunto lo scorso anno. RuPaul ha battuto Nicole Byer di Nailed It!, i ragazzi di Queer Eye e i presentatori di Shark Tank e Top Chef. Drag Race ha ottenuto un secondo Emmy come miglior Unstructured Reality Program con RuPaul’s Drag Race Untucked. RuPaul ha così raggiunto Donald A Morgan, direttore della fotografia, come artista afroamericano ad aver vinto più Emmy nella storia del premio. Se Drag Race riuscirà a vincere il suo quarto Emmy come Outstanding Competition Program ai Primetime Emmy della prossima settimana, farà suo anche questo record.

Nel suo discorso da premiazione, RuPaul ha ringraziato coloro che gli hanno mostrato “gentilezza”, ricordando il suo primo lavoro nel lontanissimo 1981. “Ho iniziato in televisione 40 anni fa, ad Atlanta, in Georgia. Un piccolo spettacolo chiamato The American Music Show. Furono così gentili con me da farmi fare la dura gavetta, e voglio ringraziarli per essere stati così gentili con me, voglio ringraziare tutte le persone in questo settore che sono state gentili con me. Devo dirvelo, la dolcezza e la gentilezza sono ciò che apprezzo di più al giorno d’oggi. Infatti, la dolcezza e la gentilezza sono in cima alla mia lista delle virtù umane. Dopo di che serve un grande grasso culo. Grazie mille per questo premio.”

I Fab Five di Queer Eye hanno comunque vinto un Emmy come Outstanding Structured Reality Program, mentre in ambito seriale Pose di Ryan Murphy ha vinto i primi 3 Emmy di stagione, per costumi contemporanei, parrucco contemporaneo e Makeup contemoraneo. Qui tutte le nomination principali che verranno assegnate durante la 73ª edizione della cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Awards, che si terrà all’Event Deck di L.A. Live, a Los Angeles, il 19 settembre 2021.