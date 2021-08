RuPaul statua di cera in abiti maschili al Madame Tussauds di Las Vegas

2 minuti di lettura

RuPaul è diventata statua di cera al Madame Tussauds di Las Vegas. Questa è la seconda volta che RuPaul viene onorato con una statua ad hoc. La prima fu nel lontanissimo 2000, quando al Madame Tussauds di New York fece la storia come prima statua di cera drag creata dal Madame Tussauds.

Ma questa nuova statua non è meno importante, ha precisato RuPaul. “È speciale perché non riguarda il mio essere drag. Questo è il mio personaggio maschile, che negli ultimi anni è diventato famoso solo come volto drag”.

“RuPaul è un’icona”, ha detto Brittany Williams, portavoce del Madame Tussauds di Las Vegas. “Siamo entusiasti di avere avuto l’opportunità di creare un’esperienza esclusiva che consentirà agli ospiti di interagire con una delle persone più influenti al mondo”.

Per creare la statua di RuPaul sono state prese più di 200 misurazioni durante una “seduta” ufficiale, in modo da catturare ogni suo specifico dettaglio. I suoi occhi, i capelli e la pelle sono stati abbinati a ciascun colore dagli artisti del Madame Tussauds, e sono stati usati come riferimento durante la creazione della sua figura. La statua di “Mama Ru” si troverà lungo la Rainbow Runway del Madame Tussauds di Las Vegas.

Grazie al successo globale di RuPaul’s Drag Race, RuPaul ha vinto 5 Emmy Awards ed è finito nell’elenco Time delle 100 persone più influenti al mondo. In autunno, attesa e temuta, arriverà su Discovery Plus la prima edizione di Drag Race Italia.