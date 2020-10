Sam Smith, l’amore LGBT nel nuovo video Kids Again e nel nuovo disco Love Goes

Tre anni di attesa sono tanti, nell’industria musicale di oggi. Dopo aver sbancato le chart, vinto un Oscar, un Golden Globe e 4 Grammy, Sam Smith, nel frattempo dichiaratosi non binario, è tornat* con un disco meraviglioso.

Love Goes, rinviato mesi or sono causa Coronavirus e ora finalmente fuori ovunque, tra ballad e pezzi pop che guardano all’amore come conquista assoluta e traguardo a disposizione di tutti, senza censure nè limitazioni di alcun tipo. “Gli ultimi due anni sono stati i più sperimentali della mia vita, personalmente, ma anche musicalmente“, ha scritto Sam sui social. “Ogni volta che sono entrato in studio, mi sono ripromesso che avrei dato il meglio e anche di più, senza limiti. Il risultato è stato così magico, così terapeutico e divertente. Nessun senso di colpa, nessuna vergogna, solo l’amore per il canto, la creazione e la danza. Sono così grato per tutti quelli che hanno assecondato la mia creatività e mi hanno permesso di essere chiunque volessi essere in quello studio in quel giorno… ascolta queste canzoni a cuore aperto e considera ogni canzone come un fiore diverso del giardino, sono sicuro che ti faranno divertire, io ho cercato di non prendermi troppo sul serio quando ho scritto alcune di questi brani. Spero che ti facciano sorridere, perché mi hanno fatto e mi fanno ancora sorridere”.

Con LoveGoes, effettivamente, si balla, si canta, si riflette, ci si commuove. Nuovo singolo estratto la bellissima Kids Again, oggi accompagnata da un video girato a Brighton, vicino Londra, con adolescenti in amore tra una giostra e l’altra.