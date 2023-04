0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Il giovanissimo Samuele Segreto, meglio noto al grande pubblico televisivo come Samu, è stato l’unico eliminato della scorsa puntata di Amici 22 alimentando per questo una serie di polemiche sui social.

A scontrarsi alla sfida finale, infatti, c’erano il ballerino di classico Ramon della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, il cantante Wax della squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro e per l’appunto il ballerino Samu della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Uno scontro tra titani che per l’appunto ha segnato la fine di questo percorso per il giovane artista.

“Realizzare dopo sette mesi che è finita fa strano“, ha dichiarato il ballerino in casetta poco prima di scoprire il verdetto finale dei giudici: “Ho dato tutto quindi sono contento”.

“Sono felicissimo anche se vado a casa stasera, sono felicissimo. È già una vittoria arrivare qua e aver vissuto questa esperienza che in pochi hanno la fortuna di vivere“, ha proseguito Samuele Segreto nella tradizionale chiacchierata con Maria prima di scoprire il nome dell’eliminato: “Milioni di ragazzi che fanno i casting da tanti anni, inseguono un sogno e vorrebbero essere qui al posto nostro, quindi sono veramente tanto tanto grato”.

“Non ho rimpianti. Ho fatto tutte le cavolate che potevo fare. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui lo volevo aprire. Sono cresciuto tanto. Ho preso veramente tante tante cose“, ha dichiarato il ballerino ringraziando prima tutti i suoi compagni di viaggio e poi l’intera produzione che gli ha permesso di vivere questa avventura e di crescere umanamente e professionalmente.

Amici 22: le ultime parole di Samuele Segreto

“Sono super grato a voi, agli insegnanti, i professionisti, ai ragazzi soprattutto. Ho imparato tantissimo da loro. Ho dei legami bellissimi. Chi voglio vedere lo rivedo. Continuerò a seguire i miei sogni e quindi sono felice“, ha concluso Samu prima di lasciare la parola alla conduttrice di Amici 22.

“Quando ti ho conosciuto eri incerto se fare il ballerino nella vita o far l’attore, ti ricordi? Adesso?“, gli chiede Maria De Filippi. E Samu risponde in maniera egregia: “In realtà non vorrei mai scegliere. Voglio vivere di arte, fare quello che mi fa stare bene e di sicuro se fossi obbligato a scegliere, la danza è al primo posto perché è indescrivibile quello che dà“.

Il ballerino ha poi proseguito definendo la danza e il suo amore per quest’arte: “Quando ballo mi sento veramente di mettermi a nudo ed è una cosa bellissima. È il linguaggio dell’anima“.

Insomma, un’esperienza unica per Samuele che ci dà modo di pensare che sentiremo ancora a lungo parlare di lui non solo per il suo talento nel ballo ma anche e soprattutto nella sua altra grande passione, la recitazione che lo vede attualmente co-protagonista nel film Stranizza d’amuri.

E chissà che Samu non possa essere il prossimo Giuseppe Giofrè, pronto a girare il mondo con la sua arte e a rendere omaggio all’Italia e questo talent show che lo ha lanciato.

