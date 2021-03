Il 17 marzo è il giorno di San Patrizio: la storia a tinte arcobaleno del santo irlandese

2 minuti di lettura

Oggi, 17 marzo, in tutto il mondo si festeggia San Patrizio. Certo, non sarà una festa come gli altri anni a causa del Covid, ma tutti conosciamo le parate con carri e musiche, rigorosamente in verde. Quelle più famose vengono solitamente organizzate a Dublino (è patrono dell’Irlanda) e Boston, città che conta una grandissima presenza di irlandesi. Grandissima partecipazione per il santo anche a New York.

Ma sapevate anche che San Patrizio potrebbe far parte della comunità LGBT? Infatti, alcune testimonianze parlano di una certa amicizia che Patrizio aveva con un uomo (o un ragazzo), almeno secondo quanto riportato in Terrible Queer Creatures, un libro di Brian Lacey dedicato proprio ai personaggi LGBT dell’Irlanda.

La storia d’amore gay di San Patrizio

Nel suo libro, Lacey parla di Benignus, un ragazzo che avrebbe voluto dormire insieme a Patrizio. Questo era il figlio di un uomo che Patrizio aveva battezzato, una volta convertitosi al cristianesimo. Lacey parla della testimonianza di un certo Tirechan, un chierico della fine del VII secolo:

San Patrizio gli diede il nome Benignus, perché prese i piedi di Patrick tra le mani e non voleva dormire con suo padre e sua madre, ma piangeva a meno che non gli fosse permesso di dormire con Patrick.

Dopo aver battezzato anche lui, il santo iniziò con Benignus un’intima amicizia, che durò fino alla morte del santo. Benignus gli successe anche a vescovo di Armagh.

Da quanto si apprende, sembra anche che San Patrizio venne prima venduto come schiavo e usato anche per scopi sessuali. Inoltre, parrebbe essersi prostituito per pagarsi il viaggio di ritorno in Irlanda, dove iniziò il suo compito di discepolo, diffondendo la parola di Dio. Tutto ciò, ovviamente, non conferma al 100% l’omosessualità di San Patrizio, essendo testimonianze poco verificabili.

E anche se fosse, la Chiesa non ci penserebbe due volte a “occultare” parti della vita di un santo, amato e celebrato come San Patrizio.