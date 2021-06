Sangiovanni di Amici, insultato perché vestito di fucsia: “Non siamo liberi di essere chi vogliamo essere” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Arrivato secondo ad Amici di Maria dietro la compagna Giulia Stabile, Sangiovanni, 18enne cantante che sta dominando la classifica Spotify con il tormentone Malibù, ha denunciato sui social quanto capitatogli in strada la scorsa settimana.

A passeggio con l’amata Giulia, il giovane è stato insultato solo e soltanto perché indossava un abito fucsia.

Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’ Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non l’avranno mai vinta, me ne frego abbastanza. Volevo dirvelo per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale, forse non solo in Italia. Non siamo liberi di essere chi vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come cazzo ci pare, di amare chi cazzo ci pare, senza essere giudicati. Ma si può combattere.