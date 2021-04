Amici, Sangiovanni canta Felicità in chiave rainbow: “Tra uomini e donne non c’è differenza” (VIDEO)

2 minuti di lettura

Sangiovanni torna a cantare contro l’omofobia. Dopo la reinterpretazione in chiave rainbow de Il ragazzo della Via Gluck di qualche settimana fa, il concorrente di Amici di Maria De Filippi ha scelto di affrontare nuovamente il tema a lui caro con alcune barre inedite. Il giovane cantautore di Vicenza ha realizzato una cover di Felicità, grande classico di Albano e Romina Power, inserendo tra le strofe alcuni versi dedicati all’uguaglianza di genere e all’amore libero da preconcetti:

Ho la pura idea che tra uomini e donne non c’è differenza

E vorrei che questa cosa sia condivisa da tutti per girare nudi senza nessun problema

Scendere in piazza, finire la voce, cantando che siamo liberi e pure felici

Senti nell’aria c’è già la nostra canzone d’amore che va

Come un pensiero che sa di felicità