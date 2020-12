Sanremo 2021, Achille Lauro ospite fisso ed Elodie co-conduttrice: si tratta con Tatangelo e Lamborghini

Questa mattina Amadeus ha svelato i primi due nomi ad ‘effetto’ per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Elodie co-condurrà una delle 5 serate, dopo aver partecipato in Concorso nel 2020, mentre Achille Lauro sarà l’ospite fisso della manifestazione. Il cantante, già mattatore nel febbraio scorso con le sue strepitose trasformazioni, regalerà al pubblico Rai 5 ‘quadri’ in 5 serate. Cinque nuove mutazioni che immaginiamo faranno straparlare social e quotidiani, senza alcun ansia da ‘gara’ da dover sopportare, come avvenuto nel 2020.

E non è finita qui. Secondo quanto riportato da Blogo, al fianco di Elodie tra le co-conduttrici potrebbero trovare spazio altre due cantanti passate all’Ariston. Ovvero Anna Tatangelo, in trionfo nel 2002 tra i giovani e successivamente in altre 7 occasioni in gara, ed Elettra Lamborghini, a inizio 2020 in Concorso con Musica (e il resto scompare).

Covid-19 permettendo, il macchinone organizzativo del Festival si è ufficialmente messo in moto, a 63 giorni dal via, datato 2 marzo 2021. 26 i big in gara e 8 i giovani, presentati 10 giorni fa, con pubblico dell’Ariston potenzialmente in ‘quarantena’ su una nave da crociera ormeggiata sulla costa ligure. Pur di salvare Sanremo 2021, questo e altro.