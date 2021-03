Sanremo 2021: Arisa, anche l’amore tra due donne nel video di “Potevi fare di più”

2 minuti di lettura

Scritta da Gigi d’Alessio, “Potevi fare di più” ricorda un’altra canzone amatissima di Arisa, La Notte, seconda nel 2012. Nel video ufficiale girato in parte anche a New York, con Danilo Bubani e Daniel Bedusa alla regia, si vedono coppie eterosessuali, omosessuali e interraziali, amori che nascono, crescono, subiscono scossoni, si ritrovano.

Nel cast la stessa Arisa, Arianna Panieri, Ark Joseph Ndulue, Seth Esosa Ojo, Noah Domond, Sharayha Carter, Genesis Valenzuela e Ashley Mendez, con un appassionato bacio tra due donne a rimarcare l’inclusione totale dell’amore, che non conosce orientamento sessuale, identità di genere, colore della pelle.

Al termine della prima serata, con voto unico della giuria demoscopica, Arisa si è classificata al sesto posto dietro Annalisa, Noemi, Fasma, la coppia Francesca Michielin e Fedez e Francesco Renga.

TESTO

Arisa – Potevi fare di più

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante

Cosa ci importa di quello che puo’ dire la gente

L’abbiamo fatto oramai non so più quante volte

Te lo ricordi anche tu

Ci sono troppi rancori che ci fanno star male

Mi sono messa in disparte sola col mio dolore

Dove c’era dell’acqua oggi solo vapore

Potevamo fare di più

A che serve cercare se non vuoi più trovare

A che serve volare se puoi solo cadere

A che serve dormire se non hai da sognare

Nella notte il silenzio fa troppo rumore

A che serve una rosa quando è piena di spine

Torno a casa e fa festa solamente il mio cane

Ora i nostri i percorsi sono pieni di mine

Sto annegando ma tu non mi tendi la mano

A che serve un cammino senz’avere una meta

Dare colpa al destino che ci taglia la strada

Non importa se sono vestita o son nuda

Se da sopra il divano più niente ti schioda

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino e ti svegli lontano

Mi mancheranno i sorrisi che da un po’ non vedevo

Ti chiamerò qualche volta senza avere un motivo

Racconterò a chi mi chiede che sto bene da sola

Questo farai anche tu

Cancellerò foto e video dal mio cellulare

Solo per non vederti né sentirti parlare

Ne avrò piena la testa e spazio sulla memoria

E chissà quanto tempo io ti amerò ancora

A che serve truccarmi se nemmeno mi guardi

Ero dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordi

Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi

Ti addormenti vicino e ti svegli lontano

A che serve morire se ogni giorno mi uccidi

Dallo specchio ti vedo mentre piango tu ridi

È tutto quello che è stato oramai non ci credo