Sanremo 2021, la scaletta della seconda serata – super ospite Laura Pausini

Non ha fatto faville la prima serata del 71esimo Festival di Sanremo (qui l’esilarante pagella di Daniel Greco), con “solo” 8.363.000 telespettatori e il 46.6% di share medio. Un anno fa furono 10.058.000 i telespettatori, con il 52.2% di share. Netto il calo, imprevisto considerando il coprifuoco che obbliga tutti noi a stare in casa dalle ore 22:00.

Amadeus e Fiorello dovranno provare a far meglio questa sera, magari snellendo le infinite (e spesso sgonfie) gag, dando così più centralità ai cantanti e ai brani in gara. Ospiti della serata Marcella Bella, Gigliola Cinquetti e Fausto Leali, con due classici del proprio passato a testa, mentre Elodie farà da co-conduttrice dopo l’ottima prova di Matilda De Angelis di ieri. Presente all’Ariston anche Laura Pausini, fresca di Golden Globe, Il Volo e Gigi d’Alessio. Achille Lauro porterà sul palco un altro quadro.

In conferenza stampa hanno svelato la scaletta della serata, con l’ordine d’uscita dei cantanti. Via con i giovani, ovvero Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorti e Gemelli Dellai. Poi spazio ai big, con Orietta Berti a dare il via alla serata, seguita da La rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane Fulminacci, Extraliscio, Ermal Meta, Gio Evan, Irama e Random.

Proprio Irama rischia il ritiro dal Festival causa positività al Covid di un componente del suo staff. Amadeus chiederà agli altri cantanti in gara di farlo gareggiare ugualmente, mandando in onda le prove generali di pochi giorni fa. In giornata si avrà l’ufficialità della decisione presa.