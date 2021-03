Sanremo 2021, le pagelle di Daniel Greco alla prima serata

4 minuti di lettura

Ed eccoci arrivati alla settimana più floreale dell’anno e ce lo ricorda anche Fiorello che apre la serata vestito da Interflora. Io che attendo Sanremo più dei Jalisse dopo 300 rifuti in commissione, sono pronto ad assegnare voti con la stessa sensibilità empatica di Alessandra Celentano di fronte ad una ballerina coi piedi Picasso.

Ricordo al pubblico che questi voti sono frutto di un solo primo ascolto. Mi riservo di cambiare idea 389479283749283523 volte prima di sabato.

NUOVE PROPOSTE

GAUDIANO: Lui è uno di quelli a cui dicevi sì su Grindr verso le 5 di mattina, quando in serata non avevi trovato nessuno da limonare. Vocalmente bravo, pezzo con un tripudio di parole pari solo a quelle di una collezione enciclopedie De Agostini. VOTO 6 –

ELENA FAGGI: Ma allora Super Vicky va ancora in onda ! (Se sei nato dopo il 1995 non capirai questo riferimento, non sforzarti). Fasciata in un vestito di carta stagnola ottimo per conservare il pollo allo spiedo avanzato, Elena presenta un pezzo radiofonico con un arrangiamento audace. Vocalmente precisa. VOTO 6 1/2

AVINCOLA: Un super mario bros in carne ed ossa che ha scelto di omaggiare la Lombardia vestendosi completamente di arancione. Canzone indie pop di quelle che conquisterà gli streaming Spotify e accompagnerà le story instagram di cruscotti della macchina in viaggio. Mi conquista al primo ascolto. VOTO 7 1/2

FOOLCAST: Un pò Britti, un pò Dirisio. Pezzo perfetto per Sanremo. Sanremo 2003. Voce ok, canzone piatta che non esplode nel ritornello. VOTO 5

I 13 BIG

ARISA: Vestita da indice RT sopra l’ 1%, con manicure fatta da Elenoire Ferruzzi. Una delle voci più speciali del panorama musicale italiano. Rosalba ci propone un brano dove l’impronta dell’autore (Gigi D’alessio) si sente. Si sente forse troppo. Vocalmente poetica, interpretativamente da 110 e lode, ma canzone MEH… per ora. VOTO 6 1/2

COLAPESCE E DI MARTINO: Ma è De martino o Di Martino Marrrrrria ?!? Vestiti da pastelli Caran D’ache, portano un pezzo antico ma moderno, Ricchi e Poveri ma Zeroassoluto 2021. Ritornello che rimane in testa come la Carolina Kostner in body Cotonella fuxia che gira intorno durante l’esibizione. VOTO 8

AIELLO: Vorrei levigarlo con Facetune. La voce c’è, ma non servirebbe sbraitare l’ibuprofene come se ti servisse il lexotan. Un pò troppo sguaiato. VOTO 5

FEDEZ-MICHIELIN: Lei arriva sul palco coi capelli all’olio di Elisa e due Kinder delice al posto dell’eyeliner, lui un pò agitato imbalsamato. Fedezzzzzz rilassati o mi si rompono le acque a Chiaretta! Va beh, le possiamo sempre mettere in bottiglietta e vendere a 2000 euro con l’occhio della Ferry sopra. Francesca brava e precisa, Fedez teso e ringraziamo l’autotune. Pezzo gigione che crescerà con gli ascolti. Non male. Non meraviglia. Per ora. VOTO 7 –

MAX GAZZE‘: Ero in bagno scusate. Ho sentito però dall’altra stanza che era una canzone tipica Gazzè. Non deluderà i suoi fans. Ammesso che ne abbia ancora. VOTO 6

NOEMI: Nuova immagine, i suoi capelli sono passati da rosso lockdown ad arancione solo asporto. Bloom delle Winx si presenta con un abito fatto da carte avanzate dai ferrero rocher tinte di argento. La voce c’è. Il pezzo mi sembra molto buono. Da riascoltare VOTO 7 1/2

MADAME: Niente, un’overdose di argento gli outfit di stasera. Lei giovane promessa della trap italiana. Un talento. Sbiascica parole come me dopo due negroni a stomaco vuoto. Sottotitoli a pagina 777 di televideo. La amo. VOTO 7 piùùùù

MANESKIN: Sto lanciando le mutandine di Hallo Kitty alla tv. Vai Damianoooooo! che voglia di assembrarmi e pogare su questo pezzzzzzzzooooo! VOTO 8

GHEMON: Ghemon è un Riccardo Cocciante col filtro Paris delle Story instagram. Cantare sa cantare eh. Pezzo orecchiabile, ma credo sia uno di quelli che annoia dopo pochi ascolti. VOTO 5

COMACOSE: E anche qui abbiamo un doppio outfit rosso serve l’autocertificazione. “Se l’inverno è soltanto un estate che non ti ha conosciuto”. AMO I LORO TESTI DA SEMPRE. Da riascoltare più volte prima di un vero verdetto. Potenziale ce n’è. VOTO 7

ANNALISA: A mio parere la cantante migliore uscita da Amici. Sono anni che si è un pò persa nella ricerca di suoni che definiscano la sua personalità vocale dal potenziale immenso. Canzone super radiofonica. Attendo la studio version. VOTO 6 1/2

FRANCESCO RENGA: Ma quante steccheeeeeeeeeeee e sta voce citofonoooooo bastaaaaaaaaaaaa. Pezzo dimenticabilissimo. Problemi di intonazione everywhere. VOTO 2

FASMA: Bono Fasma. Ti voglio al posto dei superstiti di Chernobyl che ho su Grindr nella mia zona. Troppo autotune per i miei gusti che va a rovinare un pezzo davvero interessante. VOTO 6 1/2

CAST

AMADEUS: Promosso, a me piace. Adatto. VOTO 9

FIORELLO: Siparietti Villaggio Valtur infiniti. Un pò meno fiore. Un pò meno Karaoke in piazza di una volta grazie. VOTO 5

MATILDA DE ANGELIS: Spigliata, preparata, a suo agio, con un viso ipnotico. Una bella scoperta. VOTO 10

QUELLO DEL CALCIO: Chiedete alle lesbiche VOTO boh

S’è fatta na certa qui stiamo per dare la linea alla Panicucci con Mattino 5 eh

A domani !

Daniel Greco