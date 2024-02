Sanremo 2024, le classifiche radio e Spotify a poche ore dalla finale. Vola Mahmood

2 min. di lettura

A poche ore dalla finalissima di Sanremo 2024 le classifiche radio e streaming anticipano una “loro” top30, mutata più e più volte nel corso della settimana. Se fino a pochi giorni fa era Annalisa a dominare le chart, nelle ultime 24 ore c’è stato il sorpasso da parte di Mahmood. Tuta Gold è diventato ufficialmente il brano più trasmesso dalle radio d’Italia, come certificato da EarOne, davanti proprio a Sinceramente e a Un Ragazzo e a una Ragazza dei The Kolors. 4a piazza per Angelina Mango, seguita da Emma e Geolier, almeno in radio “solo” sesto in classifica. Completano la Top10 Negramaro, Mr. Rain, Loredana Bertè e Alessandra Amoroso, con Sangiovanni, LaSad e Il Tre a chiudere la classifica.

Per quanto riguarda Spotify, con la playlist Sanremo 2024 che è ufficialmente diventata la più ascoltata al mondo, Tuta Gold di Mahmood svetta tra i brani del Festival più streammati worldwide, con una 41esima posizione, davanti proprio al 51esimo Geolier, all’82esimo di Annalisa, al 105esimo di Mango e al 142esimo di Irama.

In Italia è invece il rapper campano a dominare la Top30, davanti a Mahmood, Annalisa, Irama, Mango, Gazzelle, The Kolors, Ghali, Loredana Bertè e Mr. Rain. Chiudono la Top30 Renga e Nek. Come finirà questa sera, dopo l’inattesa vittoria di Geolier nella serata cover? Sarà finalmente una donna a trionfare 10 anni dopo Arisa?

Spotify Italia – Sanremo 2024

1) Geolier – I P’ ME, TU P’ TE

2) Mahmood – TUTA GOLD

3) Annalisa – Sinceramente

4) Irama – Tu No

5) Angelina Mango – La noia

6) Gazzelle – Tutto Qui

7) The Kolors – UN RAGAZZO UNA RAGAZZA

8) Ghali – Casa Mia

9) Loredana Bertè – Pazza

10) Mr.Rain – DUE ALTALENE

11) Alfa – Vai!

12) Emma – APNEA

13) Dargen D’Amico – Onda Alta

14) LA SAD – AUTODISTRUTTIVO

15) Rose Villain – CLICK BOOM!

16) Alessandra Amoroso – Fino a qui

17) Il Tre – FRAGILI

18) CLARA – DIAMANTI GREZZI

20) Diodato – Ti muovi

20) Negramaro – Ricominciamo tutto

21) sangiovanni – finiscimi

22) bnkr44 – GOVERNO PUNK

23) Fred De Palma – IL CIELO NON CI VUOLE

24) Il Volo – Capolavoro

25) SANTI FRANCESI – l’amore in bocca

26) BigMama – La rabbia non ti basta

27) Fiorella Mannoia – Mariposa

28) Ricchi E Poveri – Ma non tutta la vita

29) Maninni – SPETTACOLARE

30) Renga Nek – Pazzo di Te

Sanremo 2024 – classifica passaggi radio

1) Mahmood – TUTA GOLD

2) Annalisa – Sinceramente

3) The Kolors – UN RAGAZZO UNA RAGAZZA

4) Angelina Mango – La noia

5) Emma – APNEA

6) Geolier – I P’ ME, TU P’ TE

7) Negramaro – Ricominciamo tutto

8) Mr.Rain – DUE ALTALENE

9) Loredana Bertè – Pazza

10) Alessandra Amoroso – Fino a qui

11) Rose Villain – CLICK BOOM!

12) Ghali – Casa Mia

13) Diodato – Ti muovi

14) Irama – Tu No

15) Dargen D’Amico – Onda Alta

16) Alfa – Vai!

17) Fiorella Mannoia – Mariposa

18) Gazzelle – Tutto Qui

19) Renga Nek – Pazzo di Te

20) Ricchi E Poveri – Ma non tutta la vita

21) Maninni – SPETTACOLARE

22) SANTI FRANCESI – l’amore in bocca

23) bnkr44 – GOVERNO PUNK

24) Fred De Palma – IL CIELO NON CI VUOLE

25) CLARA – DIAMANTI GREZZI

26) Il Volo – Capolavoro

27) BigMama – La rabbia non ti basta

28) sangiovanni – finiscimi

29) LA SAD – AUTODISTRUTTIVO

30) Il Tre – FRAGILI

