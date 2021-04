Sarah Michelle Gellar, auguri all’indimenticata ‘ammazza-vampiri’ del piccolo schermo

3 minuti di lettura

Per Sarah Michelle Gellar il tempo è come se si fosse fermato. All’età di 44 anni, che festeggia il 14 aprile, conserva ancora il suo fascino. Una particolarità che ha reso la celebre attrice una delle donne di spettacolo più amate dal pubblico. Icona di moda e di stile, è idolatrata dalla comunità LGBT soprattutto perché è stata la mitica cacciatrice di vampiri nella serie tv di Buffy, scritta e ideata da Joss Whedon.

Capelli lunghi e biondi, sorriso smagliante e fisico longilineo: oggi Sarah Michelle Gellar è lontano dalle scene, ma questo non ha appannato la sua stella. Anzi, grazie ai suoi profili social – è attiva specialmente su Instagram – riesce comunque a mantenere un filo diretto con i suoi fan. Inoltre, rispetto ad altre attrici, la Gellar riesce a tenersi ben lontana dal mondo dei gossip. Su di lei, infatti, sono sparuti i pettegolezzi che sono trapelati in rete sulla vita privata.

Famosa per un bacio a Selma Blair

La sua carriera di attrice è stata fulminante, ed ha attraversato gli anni 2000 in un periodo di grandi mutazioni per il mondo delle serie tv. Arriva al successo in giovanissima età, ad appena 18 anni, quando entra a far parte de La Valle dei Pini, soap-opera americana, nel ruolo di Kendall Hart. Grazie a questa sua interpretazione, Sarah Michelle Gellar vince persino il suo primo Emmy Awards. E l’anno successivo, era il 1997, viene scelta per la serie di Joss Whedon. Nasce a New York e fin da bambina ha sempre rincorso le luci della ribalta. All’età di quattro anni un agente la nota durante un pranzo con la madre, comparendo così in uno spot pubblicitario della Burger King. Con l’adolescenza studia anche arti marziali, diventando cintura nera.

Con la maggiore età arriva il momento del salto di qualità. Con il debutto in tv della serie di Buffy – the vampire slayers, Sarah Michelle Gellar diventa molto popolare. Non solo tra i più giovani ma anche tra i meno giovani che trovano in lei un’eroina anti-conformista, femminista e smaccatamente LGBT. La serie tv che viene trasmessa per sette lunghe stagioni, regala all’attrice un successo senza precedenti.









Ancora oggi, a più di 20 anni dall’ultimo episodio, la Gellar viene considerata l’unica e inimitabile cacciatrice di vampiri. Oltre alla tv, ovviamente, si taglia un piccolo spazio anche nel mondo del cinema. Compare in Scream 2, So Cosa hai fatto (dove conosce il suo attuale marito), ed è co-protagonista in Cruel Intentions. Qui, al fianco di un raggiante Ryan Phillippe, interpreta la cattiva Kathryn Merteuil. Con questo ruolo vince persino due MTV Movie Award, tra cui quello di Miglior bacio con Selma Blair.

Successivamente, la carriera di Sarah Michelle Gellar procede senza troppi scossoni con i due film di Scooby Doo, i due capitoli di The Grudge, per tornare poi in tv in Ringer (serie in cui interpreta due gemelle al centro di una losca trama di affari), per apparire poi in The Crazy Ones, ultima comedy con Robin Williams dal destino assai nefasto. Nel 2016 sarebbe dovuta tornare a vestire i panni del suo personaggio di Cruel Intentions, in un’omonima serie tv sequel adatta a un pubblico di teenager. Il progetto, però, non si è mai concretizzato.

Attrice con impegni civili e imprenditrice di una start-up

Di Sarah Michelle Gellar oltre alle sue prodezze di attrice, è anche un’imprenditrice di successo. Infatti, dal 2015, è la co-fondatrice di Foodstirs, un marchio che si occupa della vendita online di alcuni prodotti alimentari, che pone l’attenzione sull’ottima qualità del cibo rivolta soprattutto ai più piccoli.

Questo perché, la Gellar per mantenere al top la sua forma fisica, porta avanti un dieta molto particolare. Un’abitudine che è stata trasmessa al marito e ai suoi figli. Ha trovato la formula della felicità? Chi può dirlo. Sta di fatto che all’età di 44 anni è in forma smagliante e, insieme a lei, anche Freddie Prinze Jr conserva la sua bellezza. Con l’attore ha una relazione duratura dal lontano 2011. Si sono spostati in Messico e oggi sono genitori di due splendidi bambini.

C’è anche l’impegno civile di Sarah Michelle Gellar che, di fatto, è ciò che ha cristallizzato la sua immagine agli occhi del pubblico. Dopo che la sua collega e amica Selma Blair ha confessato, nel 2018, di essere affetta da una grave forma di sclerosi multipla, la Gellar ha smosso una campagna di sensibilizzazione via social per catalizzare l’attenzione sui problemi legati alla malattia. Ma non è tutto. Di recente il suo nome è tornato alla ribalta in merito ad alcune accuse che sono state rivolte proprio a Joss Whedon. Il regista è stato accusato da Ray Fisher e Charisma Carpenter (due attrici comparse in Buffy), le quali affermano che lo sceneggiatore avrebbe creato un clima tossico sul set. La Gellar, prendendo le distanze dalle polemiche come è solita fare, condanna quello che è successo, rivelando che è necessario denunciare sempre di abusi, molestie e maltrattamenti.