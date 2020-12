Sarah Michelle Gellar e Selma Blair ricreano l’iconico bacio di Cruel Intentions (ma ai tempi del Covid) – il video è virale

Sono passati 21 anni dall’uscita in sala di Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, cult movie di Roger Kumble passato alla storia per il leggendario nudo di Ryan Phillippe e per l’epocale bacio di Sarah Michelle Gellar e Selma Blair.

Per quell’indimenticata scena le due attrici hanno vinto ieri sera il “Greatest Kiss of All Time” agli MTV Movie & TV Awards 2020, in edizione speciale per celebrare il “meglio di” degli ultimi decenni. Per l’occasione Sarah Michelle Gellar e Selma Blair si sono ritrovate per ricreare quel mitologico bacio, ma con sopresa finale dettata dalla pandemia in atto.

Pochi mesi fa Demi Lovato aveva ricordato quel bacio, già premiato come il migliore dell’anno agli MTV Movie and TV Awards del 2000, confessando di aver capito di essere bisessuale grazie proprio a quella scena. A seguire tutti i premiati ‘storici’.

20 years after winning Best Kiss at the 2000 #MTVAwards….🍿#MTVAwards: Greatest of All Time honored @SarahMGellar and @SelmaBlair with the Legendary Lip Lock award for their famous kiss in ‘Cruel Intentions’ 💋 pic.twitter.com/OBPf49oAnn — Movie & TV Awards (@MTVAwards) December 7, 2020

MTV Movie and TV Awards: Greatest of All Time – i VINCITORI