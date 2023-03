Scuola d’America vieta ai bimbi di cantare Dolly Parton e Miley Cyrus perché nel brano si parla di arcobaleni

0:00 Ascolta l'articolo

A una classe di studenti della prima elementare di Waukesha, in Wisconsin, è stato vietato cantare canzoni che parlano di arcobaleni durante l’atteso concerto di primavera.

La classe in questione della scuola elementare Heyer doveva intonare Rainbowland, brano inciso nel 2017 da Miley Cyrus e Dolly Parton, da sempre icone della comunità LGBTQIA+. Una canzone che immagina un mondo in cui tutti sono accettati per quello che sono. Ma la scuola, incredibile ma vero, ha detto di no, negando l’esecuzione.







A denunciare quanto avvenuto l’insegnante Melissa Tempel, che via Twitter ha svelato come i suoi studenti fossero “così entusiasti” di cantare Rainbowland, stoppata “dalla nostra amministrazione” senza “nessun motivo”. L’insegnante ha condiviso il testo della canzone, che non ha nulla di offensivo, parlando di inclusione in un ipotetico mondo in cui non esistono odio nè discriminazione.

Sarah Schindler, la cui figlia è nella classe di Tempel, ha dichiarato al Los Angeles Times che la decisione di vietare la canzone sarebbe figlia del “capovolgimento conservatore” che il consiglio scolastico avrebbe subito negli ultimi anni. Secondo Schindler ci sarebbero stati terremoti politici che avrebbero causato polemiche all’interno della comunità, a tal punto che agli insegnanti “non è permesso indossare arcobaleni“.

Un altro genitore di Waukesha, Leigh Radichel Tracy, ha affermato che il distretto “ha represso qualsiasi cosa LGBTQ“. Oltre a “Rainbowland”, la scuola aveva inizialmente bandito anche l’amata canzone per bambini “Rainbow Connection” di Kermit la Rana, dei Muppets, per poi tornare sui propri passi dopo le accese proteste dei genitori. “Rainbowland“, tuttavia, non potrà essere cantata dai bimbi della prima elementare, perché il divieto è rimasto attivo.

“Tutto ciò che Miley e Dolly stanno dicendo è che vogliono vivere in un mondo inclusivo, che accetti senza giudizi, dove le persone possono essere chi vogliono essere“, ha ricordato Tracy al Times. “È così triste che questa cosa sia vista come un ‘problema’ dal distretto scolastico di Waukesha. È una bellissima canzone che parla di accettazione“.

© Riproduzione Riservata