Miley Cyrus è tornata, ecco l’inedito Doctor (Work It Out) feat. Pharrell Williams. Il video ufficiale

2 min. di lettura

Vinti i suoi due primi, strameritati Grammy grazie a “Flowers“, Miley Cyrus è oggi tornata in rotazione radiofonica con Doctor (Work It Out), brano prodotto da quel Pharrell Williams che oramai da tempo infinito non riesce a sfornare hit come nei primi anni del millennio, quando tramutava in oro tutto ciò che toccava, vinceva Grammy a ripetizione e vendeva milioni di dischi.

Da un anno direttore creativo della linea uomo di Louis Vuitton, Pharrell è tornato al suo primo amore grazie a Miley e a questa Doctor (Work It Out), brano funky pop che a molti ha ricordato I Wanna Be Your Slave dei Måneskin, dal beat accattivante e ripetitivo. Non è la prima volta che Miley e Pharrell lavorano fianco a fianco. Nel 2013 Williams produsse 4 brani di Bangerz, 4° disco di Cyrus.

Passati 11 anni Miley, magnetica in tutta la sua statuaria bellezza, è tornata a scatenarsi sulle note di un pezzo che sui social ha per ora ottenuto non troppo entusiasmo, soprattutto se paragonato ai successi dello scorso anno. D’altronde bissare il boom di “Flowers”, che l’ha vista scalare le classifiche worldwide nel 2023, è a dir poco complicato.

Un mese fa Cyrus ha vinto i suoi due primi Grammy, nelle categorie Record of the Year e Best Pop Solo Performance, ringraziando quei fan che non le hanno mai fatto mancare il proprio sostegno, anche se non soprattutto quando l’Academy la snobbava. “Celebro i miei fan sopra ogni cosa. Nessun premio vale quanto gli anni che abbiamo speso insieme. Voi mi avete vista prima di questo riconoscimento. Non passa un giorno in cui non ringrazio il paradiso per avermi mandato questi angeli terreni cosi di supporto. Vi amo con tutto il mio cuore. A molti altri anni insieme”.

Da sempre icona e attivista LGBTQIA+, Miley, dichiaratamente bisessuale, ha pubblicato un anno fa Endless Summer Vacation, suo ottavo album in studio che ha esordito al numero 1 in dieci Paesi ed è entrato nella top 5 di diciassette classifiche ufficiali. Italia compresa. Da sempre non solo cantante ma anche attrice, Cyrus sarà tra pochi giorni nei cinema del Bel Paese grazie al cameo realizzato in Drive-Away Dolls, comedy queer di Ethan Coen e Tricia Cooke.

