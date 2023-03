Tra uomini gay e feste sfrenate, l’eterna vacanza estiva di Miley Cyrus

0:00 Ascolta l'articolo

Con Miley Cyrus è estate in anticipo!

Dopo il tormentone Flowers, la popstar ha rilasciato il settimo album in studio, Endless Summer Vacation, raccolta di 12 brani che ci catapulta in una vacanza di metà Luglio, a piedi scalzi sul prato, con il rumore delle onde riecheggia in lontananza, in compagnia di un amante o serenamente per conto nostro.

Un concept album diviso in due parti, A.M e P.M che scandiscono le tappe di una giornata di sole: dall’entusiasmo, l’energia, e la quiete della fase diurna ai rischi, l’adrenalina, e le insicurezze della notte: “A Los Angeles, di notte c’è una specifica energia, dove puoi sentire i guai ribollire in superficie, ed è molto stimolante per me” spiega l’artista nel suo speciale per Disney+, Endless Summer Backyard Sessions.

Ad accompagnarlo c’è un nuovo singolo, River, che è un infuso di synth anni 80s e beat che ci trascinano immediatamente sulla pista da ballo.

Scritta in un periodo ’emotivamente e personalmente’ tumultuoso, ad ispirare Cyrus sono state delle sfrenate feste insieme ai suoi amici gay, a ritmo di leggende come Diana Ross, Whitney Houston, Lindsay Lohan, Paris Hilton, e Britney Spears: “La regola era che ogni ragazza portasse il suo migliore amico gay, altrimenti non potevi entrare” racconta su Spotify.

La canzone parla di un ‘amore travagliato dove non smette mai di piovere’, come ‘una pioggia di Aprile’. Ma Cyrus ha sottolineato che la canzone ha un significato molto più esplicito di quanto sembra: “Non vogliono che lo dica, ma è una canzone che parla di sb*rrare. È sporca“.

Non solo feste e sesso, ma Endless Summer Vacation è un trip allucinogeno che trova spazio anche per teneri momenti di vulnerabilità (come Thousand Miles, duetto insieme a Brandie Carlie, ispirato dal suicidio di un’amica della sorella) a crisi esistenziali (nella toccante slowjam Island si interroga: “Sono incagliata su una spiaggia? O atterrata in paradiso?“) fino all’inno finale ‘Wonder Woman’, dove racconta di una donna che crolla a porte chiuse ma rimane resiliente fino all’ultimo.

La vacanza estiva di Miley Cyrus sarà fatta di dubbi e insicurezze, ma dalla prima all’ultima canzone permane un forte amor proprio in grado di cullarci e motivarci. Come se l’estate fosse già cominciata e non finisse mai.

© Riproduzione Riservata