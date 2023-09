Ancora non sapevate che Miley Cyrus fosse bisessuale?

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

L’estate di Miley Cyrus è davvero senza fine.

Dopo il tormentone Flowers e un nuovo album ispirato da sfrenate feste con gli amici gay, la Endless Summer Vacation continua con I Used To Be Young, singolo a sorpresa che ripercorre i nefasti della gioventù attraverso il malinconico sguardo della vita adulta: dai tempi di Disney Channel alle selvagge scorribande notturne, tra alcol e droga.

Per promuovere il brano, Cyrus ha lanciato un nuovo trend su TikTok dove commenta le foto più iconiche del passato. Su tutte uno scatto dei paparazzi, risalente al 2009, che la ritrae a passeggio insieme a Emily Osment, co-star di Hannah Montana, Demi Lovato, e Taylor Swift. Miley ha commentato la foto notando la differenza tra gli outfit: le tre colleghe tutte in tiro, e lei in hugg e tuta.

“Guardatele. Penso che stavamo letteralmente lasciando i Grammy per andare alla Cheesecake Factory”scrive la cantautrice “Queste sono delle ragazze di classe“.

Ma per l’occasione Cyrus ci tiene a fare una battuta in riferimento alla sua bisessualità, che già nel 2009 era più che presente: “Se non avevate ancora capito che fossi bisessuale con questa cacchio di foto, non so come avete fatto. Voglio dire, buongiorno?”.

Cyrus ha fatto coming out come bi nel 2015 in un’intervista con Variety dove ha specificato che per tutta la sua vita non ha mai davvero compreso il suo orientamento sessuale e identità di genere, e che in principio non voleva nessuna etichetta: “Ho sempre detestato la parola ‘bisessuale’, perché anche quello significa chiudermi in una scatola. Non penso nemmeno che qualcun* sia maschio o femmina” ha dichiarato Miley, raccontando che solo durante la sua prima relazione con una ragazza in prima media ha iniziato a scoprire questo lato di sé.

Cresciuta con una famiglia a forte stampo religioso, Cyrus si è affidata al ‘potere dell’universo’, dichiarando: “Anche se all’epoca i miei genitori non capivano, sapevo che un giorno avrebbero compreso anche loro”.

Il TikTok è diventato virale (con oltre 30,000 likes) tra l’entusiasmo dei fan, che si sono dichiarat3 entusiaste di vedere il proprio idolo d’infanzia parlare apertamente della propria sessualità. Nelle parole di un utente: “Non so spiegarvi quanto è bello vedere le mie icone d’infanzia portare una rappresentazione queer!”

© Riproduzione Riservata