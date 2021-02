Se i personaggi Disney interpretassero iconici film – la gallery da Brokeback Mountain a Sex and the City

< 1 minuto di lettura

Genio tedesco seguito da 123mila follower su Instagram, Alex Pick è tornato con una nuova sfavillante galleria di personaggi Disney, immaginati in abiti di grandi classici hollywoodiani.

Da Titanic a Sex and the City versione villain, passando per Mean Girls, Brokeback Mountain, Chicago, A Star is Born, In her Shoes, Pretty Woman, Le pagine della Nostra vita, Free Willy, The Greatest Showman, Magic Mike, Forrest Gump, Memorie di una Geisha, Il Silenzio degli Innocenti, Mamma ho perso l’Aereo, La La Land e tanti altri, comprese serie tv come Scream Queens, Emily in Paris e Riverdale.

Capolavori animati che hanno rastrellato migliaia di like e commenti, reinventati dal genio di Alex Pick sotto forma Disney. Una gallery sbalorditiva, da ammirare a bocca aperta.

Foto Instagram Alex Pick